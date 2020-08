„Počáteční obavy, zda lidé přijdou, i když nezažijí krásnou atmosféru společného běhu, rozprášil hned první den. Lidé byli úžasní! Jejich hlavní motivací bylo podpořit naši činnost a vážíme si toho, že mnohdy přijeli na běh z velké dálky. Během celého týdne jsme se setkávali s rodinami, kterým pečujeme nebo jsme pečovali o blízkého člověka a vyslechli jsme díky tomu spoustu osobních příběhů. Lidé nám také zasílali fotky z běhu a vyjadřovali velkou podporu,“ říká Eva Švecová, organizátorka akce.

Cílem letošní běhu bylo sehnat dostatek prostředků na dofinancování automobilu pro domácí hospicovou péči a velkým přáním zdravotních sester a lékařů hospice je v letošním roce i zakoupení přenosného ultrazvuku.

„Doufali jsme, že se nám podaří sehnat částka na dofinancování auta, což je 90 000 korun. Ale lidé předčili všechna naše očekávání. Výtěžek z běhu je nádherných 272 000 korun! Přenosný ultrazvuk je velmi drahý zdravotnický přístroj, avšak máme díky našim běžcům velmi dobře našlápnuto k tomu, abychom jej v letošním roce pořídili,“ doplňuje Švecová.

„Ráda bych poděkovala všem, bez kterých by se běh vůbec nemohl konat. Předně se jedná o Město Telč a Prázdniny v Telči. Děkujeme za velmi dobrou dlouhodobou spolupráci. V této nelehké době děkujeme také firmám a sponzorům, kteří při nás stojí. Letošní rok nás také podpořila Nadace Divoké husy, a to zdvojnásobením výtěžku akce až do šedesáti tisíc korun. Největší díky však patří našim dobrovolníkům, kteří v dešti i horku stáli na stánku a starali se s úsměvem o naše běžce a neběžce“, děkuje Švecová.

EVA ŠVECOVÁ, Sdílení Telč