Pro ty, kteří si budou chtít světlo z Betléma obstarat domů, můžou toho docílit několika způsoby. Je možné přijít si plamen přepálit přímo k vlaku v den rozvozu, kde vám skauti rádi předají plamínek do vašich luceren. Zároveň je ale potřeba nezdržovat vlak, a proto prosíme, aby si v případě velkého počtu zájemci předali světlo mezi sebou a nechali kurýry putovat zase o stanici dál. Další možností je vyzvednout si ho v některé z farnosti, nebo si jej dojet přepálit do skautské klubovny v Moravských Budějovicích době konání charitativní akce Coffee to Help 18. a 19. prosince.

Betlémské světlo v sobotu 18. prosince na trase Okříšky - Znojmo:

9.02 Okříšky

9.06 Hvězdoňovice

9.12 Stařeč

9.19 Kojetice na Moravě

9.23 Šebkovice

9.28 Jaroměřice nad Rokytnou

9.32 Bohušice

9.39 Moravské Budějovicce

9.45 Vesce

9.48 Blížkovice

9.52 Grešlové Mýto

10.00 Šumná

10.08 Olbramkostel

10.12 Citonice

10.19 Znojmo nemocnice

10.22 Znojmo

Historie Betlémského světla

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. Organizátoři sbírky přemýšleli, jak sbírku ozvláštnit a jak odměnit ty, kteří se do ní zapojují a poděkovat jim. Tak vznikl nápad dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma. Do České republiky se betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými přinesli až pod sochu svatého Václava v Praze a k hrobu A. B. Svojsíka. Celou akci inspirovala stará pověst o mládencích z Florencie, kteří se vydali na křížovou výpravu. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice.