Příběh, který se vám zde budu snažit odvyprávět, má svůj počátek v loňském roce, tedy v roce 2019. Tehdy mě oslovila Oblastní charita Třebíč, jmenovitě paní Helena Marečková, zda bych nepřevzala záštitu nad odbornou konferencí na téma: „Kde se bere recidiva a jak na ni?“ Pokud mi alespoň trochu dávají témata smysl, tak se ráda zapojuji a neodmítám pomoci.

Betlém v Senátu má počátek v Třebíči | Foto: Archiv

Musím se přiznat, že až do samého závěru jsem byla jediným politikem, který neodešel, nespěchal a rozhodně to nebylo z povinnosti. Jednotlivé bloky expertů z vězeňské služby a neziskových organizací a workshopy se zkušenými sociálními kurátory mě doslova vtáhly do nelehké a bohužel téměř neviditelné práce těchto úžasných lidí. Na konferenci jsem měla příležitost seznámit se s mnoha z nich, ale jedno seznámení a dnes již mohu říci přátelství, rozhodně nezapomenu. Vystoupení vězeňské kaplanky paní Venduly Glancové z příbramské věznice mě podnítilo k aktivitě a hledání cesty, jak pomoci.