Kilpi Beskydská sedmička 2020 byla 11. ročníkem extrémního horského závodu jednotlivců a Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic, který vede přes sedm (ve skutečnosti ale přes devět) beskydských vrcholů z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm. V letošním roce byla sjednocená trasa pro jednotlivce i dvojice, měřila 101 kilometrů s celkovým převýšením 5 387 metrů a účastníci ji museli zdolat v limitu 30 hodin. Vysvětlení k tomu převýšení – odpovídá výstupu ze základního tábora na vrchol K2, druhé nejvyšší hory světa. Zakladatel závodu je totiž horolezec a bral ho jako takový „suchý“ trénink. V minulých letech se startovalo hromadně v noci, letos kvůli koronaviru probíhal start od dvanácté hodiny ve vlnách po 300 závodnících v hodinových intervalech.

Je 13:00 a naší vlnu začínají pouštět na stadion. Změření teploty, kontrola vybavení, podpis startovní listiny a jdeme dovnitř. U dalšího stánku se přebíráme trička závodu, sponzorské předměty a především čip na ruku, ten je nejdůležitější. Do batohu na zádech si dáváme nezbytné vybavení – camelbak s vodou, pár energetických tyčinek a toustů, bundu, pláštěnku, náhradní ponožky, skládací kelímek na pití a power banky na dobíjení mobilu. A protože je potřeba ve Slezsku reprezentovat rodný městys, oblékám si tričko Okříšského univerzála s heslem, které dnes sedí: Dokaž, že to dokážeš! Zbytek věcí dáváme na převoz do Ostravice, kde bude velká občerstvovací zóna, a pomalu jdeme na start. První čipnutí a ve čtvrt na dvě vyrážíme po schodech ze stadionu!

Na cestě si povídáme a najednou konec asfaltu a dětské hřiště! Jedna z maminek nám ukazuje odbočku, kterou jsme přešli … takže jsme „zakufrovali“ už po tři sta metrech … naštěstí poprvé, ale zároveň naposled, značení trasy bylo jinak perfektní. Po pěti kilometrech se rovná silnice začíná zvedat až už je před námi kopec Velký Javorový (1 032 m. n m.). Nahoru se jde po sjezdovce, slunce pálí a z nás leje. Když nás předchází „domorodec“ v kraťasích a páskovkách na nohách, který se jde jen tak projít, trochu nás to deprimuje. Nahoře si poprvé čipneme a jdeme zase dolů na první občerstvovačku. I tady prokážeme čipem, že jsme jí prošli, nasadíme roušky a jdeme se občerstvit – tady je jen pití, voda a iontový nápoj. Krátký odpočinek a zase nahoru na Velký Lipový (948 m. n m.). Tady je krpál ještě větší, vede pod lanovkou a navíc je to jen úzká pěšina, špatně se předbíhá, což nám až tak nevadí, ale těm rychlejším za námi ano. Výhoda je, že jdeme ve stínu, ale pot z nás teče stejně. Nahoře vydýcháme, čipneme a sestupujeme do Morávky, kde je už poctivé občerstvení – melouny, banány, pomeranče, jablka, tatranky, tyčinky a samozřejmě opět tekutiny. Chvilku posedíme, sníme něco ovoce, tatranku, doplníme camelbaky a nástup na další kopec!

Jmenuje se Travný, (1 033 m. n m.), tentokrát ale nešplháme až na vrchol, protože tam je chráněná rezervace. Obcházíme ho traverzem a s přicházejícím soumrakem sestupujeme do vesnice Krásné. Zapínáme čelovky, cestou nás předbíhá několik dvojic z naší velké výpravy, nutno podotknout, že podstatně mladších. Na občerstvovačku dorážíme už za tmy a už tu na nás čekají místostarosta Laďa s Maruškou jako duševní i fyzická podpora. Objednaná kofola zmizí skoro na ex a potom se při konzumaci (k chuti přišly i tousty z domova) dělíme o dojmy z trati. Laďa natáčí na mobil krátké video, vyznívá samozřejmě optimisticky, ovšem ve skutečnosti si v duchu říkám: „Ty bláho, to jsme teprve ve třetině! Máme za sebou tři kopce, ale spíš ty lehčí a před námi je ještě dvakrát tolik … šílené!“. Tak ještě přezout ponožky, namazat nohy, aby se neudělaly puchýře, rozloučení s podporovateli a vyrážíme do tmy. Asi kilometr jdeme po silnici a potom odbočujeme na Kykulku (996 m. n m.). Tu dřív chodili pouze jednotlivci, letos je poprvé i pro dvojice. Není to tak strašné, ale samozřejmě potmě musí člověk dávat větší pozor na cestu a taky začíná foukat, to úplně příjemné není. Po dalším občerstvení v Malenovicích ovšem přichází to „nejlepší“ …

Výstup na nejvyšší horu Beskyd, Lysou horu (1 3024 m. n m.) kvůli zařazení Kykulky pořadatelé trochu zkrátili, ale převýšení zůstalo. A tak se první dva kilometry doslova drápeme do srázu mezi stromy, kameny, chvílemi si člověk musí pomoct i rukama … opravdu brutus! I ti nejlepší borci ze závodu jednotlivců se chvílemi zastavují, aby si vydechli. Konečně jsme na turistické modré, teď už to půjde dobře. Po předchozím šplhání jsme propocení a fučí už opravdu hodně, není to nic příjemného, stejně jako kývající se a vrzající stromy okolo cesty. Poslední kilometr k vrcholu se vinou serpentiny, je to úžasný pohled před sebe na klikatícího se hada světel z čelovek a když se ohlédneme, i pod námi. Paráda! Menší pohoda už je nahoře, kde je skoro uragán, rychle odčipnout a hajdy dolů. Cesta je plná kamenů, a když občas na nějaký blbě šlápnete, tak je to hodně nepříjemné, zvlášť když vás třeba bouchne do kotníku. Ale není čas foukat bebínko, musíme makat, abychom zvládli limit! Koneckonců, odpočinek nás čeká dole v Ostravici, v polovině závodu.

Konečně! První domy, uličkami se dostáváme k náměstíčku, kde je velká zóna na občerstvení a odpočinek. Nejdřív kafe, to vlije energii do žil, potom polévku a pak i nějaké ovoce. Vyzvedáváme si batohy z úschovny, převlékáme trička, ponožky, mažeme nohy … a najednou se rozprší. Během chvilky docela liják, k tomu se ochladilo, až mě úplně rozrazila zima. Co teď, v tomhle přece nepůjdeme? Dáme ještě jednu kávu na zahřátí a jdeme do velké haly, kam místní starosta nechal navézt hromady slámy, aby se ti unavenější mohli chvíli prospat. A není jich málo. My si sedáme, srkáme horkou kávu a sledujeme radar. Ten ukazuje, že nebude pršet dlouho, za půl hodiny by mělo přestat. Nemýlil se a tak před pátou ráno vyrážíme znovu na trasu. Ovšem s hodinovou přestávkou jsme nepočítali, ta nás bude mrzet. Navíc po tak dlouhém posedávání se nohám vůbec nechce, trvá to tak kilometr, než se znovu dostanou do tempa. Naštěstí se z obce vychází kus po asfaltu, což je příjemnější. Začínáme stoupat na nejdelší kopec, Smrk (1 276 m. n m.), nekonečných deset kilometrů nahoru a dalších deset dolů. Začíná svítat, ale pomalu, obloha je pořád plná mraků a chvílemi nám pomáhají probrat se přeháňky. Naštěstí nejsou moc prudké a navíc jdeme pod stromy, takže ani nevyndáváme pláštěnky. Jen asi kilometrový traverz po skalách je docela nebezpečný, mokré kameny nepříjemně kloužou. Ale zvládneme i tohle a potom už je stoupání mírnější. Dobíhá nás syn Zdenda, který startoval až po osmé večer, ale ten jde závod na čas pod 18 hodin, to je jiná liga. Na pár minut se k nám přidá, pokecáme, porovnáme zkušenosti – jeho chytil liják na vrcholu Lysé hory, takže si to opravdu užil, ještě že se v Ostravici mohl převléknout. Popřejeme si pohodový zbytek závodu a on se zase rozbíhá do svého tempa a za chvíli nám mizí za zatáčkou. My pokračujeme s rozvahou, naším cílem je za 1) přežít, za 2) dojít a za 3) dojít v limitu. Les, kterým se schází dolů do Čeladné, asi postihla vichřice, musíme přelézat spousty popadaných stromů, takže je to tak trochu parkur. Když už si myslíme, že ta Čeladná snad vůbec neexistuje, objeví se první chatky a po dvou kilometrech i občerstvovací stanice. Doplňujeme camelbaky, dáváme si tradiční meloun a k chuti přijde i pomeranč stejně jako čokoládová tyčinka. Při jídle diskutuje, jestli půjdeme plnou trasu nebo zkratku. Dvojice mají totiž možnost, pokud by jim hrozilo nezvládnutí limitu, nejít z Pusteven dolů do Ráztoky, ale přejít na Radhošť po hřebenu. Náš čas je tak na hraně a proto sázíme na jistotu a rozhodujeme se pro zkratku. I tak to bude 96 kilometrů, což je víc než v předchozích letech plná trasa v závodě dvojic. A jedna nová zkušenost – Jenda navrhuje dát si růžovou pilulku proti bolesti. Ne že by mě nohy nějak zvlášť bolely, ale jako prevence … přikyvuji a poprvé v životě polykám Ibalgin. Ze včerejší diskuze s kolegy z naší výpravy ale vím, že během závodu si ho, nebo Brufen, dá skoro každý, někdo jich spořádá i pět, šest.

Není nač čekat, ještě jeden kelímek ionťáku a zvedáme se, čeká nás Čertův mlýn (1 206 m. n. m.). Po předchozích dvou top vrcholech je rozhodně lehčí, na vrcholu ale padla nepříjemná mlha. A hlavně sestup, ten píše! Pořádně prudký, navíc jak je mokro, tak to hodně klouže. Scházíme opatrně, ale někteří borci i v tomhle terénu letí, kupodivu nikdo na nos … naopak ale potkáváme i závodníka, na kterém je vidět, že už toho má dost a raději couvá, místy i po čtyřech. Vůbec postupně doháníme některé borce, kteří nás v minulých hodinách předbíhali, ale asi přecenili síly. Někdy jde už jen jeden ze dvojice, mnozí odpadají úplně, závod nakonec nedokončila asi třetina startujících! I to svědčí o náročnosti Beskydské sedmičky. Na Pustevnách (1 034 m. n m.) nás opět očekávají Laďa s Maruškou a také mimořádná lahůdka – škvarková pomazánka. Každý dostává dva silně namazané krajíčky, mně dává paní ve stánku tři … tak nevím, buď je to sex appelem nebo vypadám tak zbědovaně? Tipuji za a) a zakusuji se do pochoutky. Jenda se tváří nervózně, tlačí nás čas, tak rychle dojídám a šlapeme dál. Je to tady jak na Václaváku, plno turistů, mezi nimi se proplétají závodníci z B7 a navíc ještě přes vrchol vede závod v silniční cyklistice! Takovej poctivej blázinec … Laďa s Maruškou jdou kus s námi, společně se vyfotíme u sochy Radegasta a pak už se loučíme, jedou nás čekat do cíle. My pokračujeme na Radhošť (1 129 m. n m.) a po odčipnutí dolů k poslednímu občerstvení na Pindule.

V půlce kopce k nám přibíhá kolega Viktor, aby nás podpořil. Je to rekordman, šel B7 už podesáté, letos s manželkou, ale ta měla problémy a museli vzdát. Tak dělá alespoň spojku a podporuje jednotlivé závodníky z naší výpravy, přitom naběhá taky hezkých pár kilometrů. Přesvědčuje nás, že čas máme úplně v pohodě a s přehledem zvládneme limit. To nás uklidňuje, ale přece jen se na Pindule zbytečně nezdržujeme. Trocha ovoce, dvě kofoly, ještě jeden Ibalgin pro jistotu, bylo by škoda odpadnout kousek před cílem, a vzhůru na Velký Javorník (918 m. n. m.)! Nejnižší kopec na trase, ale je už devátý … nicméně zvládáme ho v pohodě a čeká nás poslední sestup. Začátek je snad ještě horší než ten z Čertova mlýna, takže jdeme fakt hodně opatrně. Jsme pod kopcem, turistický ukazatel nám tvrdí, že do Frenštátu jsou to už jen tři kilometry. Nevím, mně to připadalo tak jednou tolik, ale s devadesáti kilometrech v nohách už to asi člověk vnímá jinak. Konečně první domy, jsme ve Frenštátu. Potkáváme první lidi, mnozí tleskají a motivují: „Paráda chlapi, už jen kilák!“, „Makejte, támhle na křižovatce doprava a jste na náměstí!“. A opravdu, už ho vidíme. Plánovali jsme si, že na náměstí, po koberci, poběžíme. Ale desítky fanoušků nás zdraví už kus před náměstím a tak se rozbíháme dřív. Jasně, žádný sprint, ale běh to je. Náměstí je plné, stovky diváků vytváří skvělou atmosféru. Fandí všem, těm co běží o výsledek, stejně jako nám, kteří mají za cíl dojít v limitu. Úžasný pocit, připadáte si v tu chvíli jak někde na olympiádě. Závěrečné čipnutí a pak už nám zbývá jen vyběhnout 18 schodů na plošinu, kde dostaneme medaile a užíváme si svých pár vteřin slávy … Nakonec ještě dole na pódiu zapózování na stupních vítězů a máme to za sebou. Přichází naší podporovatelé a kolegové z výpravy, gratulace, focení … a potom jdeme do velkého stanu dát si první pivo po Bé sedmičce! Těšil jsem se na něj už od Pusteven a chutná skvěle … a hlavně je fakt zasloužené! Zvedáme se – a jde to sakra ztěžka – jdeme vyzvednout batohy, které dovezly z Ostravice a odjíždíme do kempu, kde jsme ubytovaní. Tam s ostatními zapíjíme výsledek slivovicí, kterou nám daroval majitel, a znovu probíráme celý závod. Nakonec jsme se v cíli dostali pod čas 28 hodin, takže na 90% bychom to zvládli v limitu i při absolvování celé trasy včetně seběhu do Ráztoky, což je 5 kilometrů. Ale to jsou kdyby, snad příště …

Po návratu z Beskyd nám samozřejmě gratulovala spousta lidí a docela mě překvapilo, kolik z nich přiznalo, že nevěřili, že závod zvládnu a dokončím. Pravda je, že úplně jsem tomu nevěřil ani sám, hlavně proto, že jsem nějak zvlášť netrénoval. Ale tenhle závod není jen o fyzičce, o nohách, ale především o hlavě. A když si to v ní srovnáte, tak to dokážete. A zjistíte, že platí text, uvedený na medaili, kterou dostane každý, kdo B7 zvládne v limitu: SLOVO NEJDE NEEXISTUJE.

Před startem jsem si říkal, že jestli dojdeme, bude to bomba, ale už nikdy víc. To samé jsem tvrdil také v cíli. Ale dneska, po pár týdnech, přemýšlím, že ten čas by se dal při troše tréninku zlepšit a že by bylo fajn ujít celou trasu bez zkratky. A že by se dalo i víc úseků běžet, nejen jít … no tak uvidíme. A kdyby si chtěl Beskydskou sedmičku zkusit i někdo další, dejte vědět, bylo by pěkné, kdyby nás z Okříšek vyrazila větší výprava.

A jen tak pro zajímavost, v sobotu večer, když jsme dorazili do kempu, volala mi kolegyně z úřadu, že je covid pozitivní. V příštích dnech měli pozitivní test i další lidé z radnice, včetně mě. Dospěli jsme k závěru, že jsme se s největší pravděpodobnosti nakazili na společném obědě v úterý nebo ve středu. Takže jsem pravděpodobně Beskydskou sedmičku absolvoval s koronavirem, což není špatná zpráva o fyzickém a zdravotním stavu …

Zdeněk Ryšavý, starosta Okříšek