V pondělí 16. srpna začíná desátý ročník charitativního Bazárku. Jeho cílem je získat dostatek peněz pro pětadvacetiletou Lidunku, která se od narození potýká s vážným tělesným a mentálním postižením. Výtěžek z celotýdenního prodeje poputuje na dofinancování nového auta, bez kterého se Lidunka a její rodina neobejde. Bazárek zahájíme od sedmnácti hodin módní přehlídkou v divadelním sále AZ Centra Havlíčkův Brod na adrese Rubešovo náměstí 171.

Přijďte na slavnostní zahájení Bazárku a vyberte si unikátní kousky ze šatníku Vandy Hybnerové. Na fotografii Lidunka | Foto: Deník/VLP Externista

Velmi nás těší, že patronát nad letošní akcí přijala divadelní a filmová herečka a držitelka Ceny Thálie Vanda Hybnerová. Herečka nám na dálku pošle milý vzkaz. Mimo to do Bazárku věnuje i pár kostýmů, ve kterých ji mohli diváci vidět na jevišti nebo ve filmu. Slavnostního zahájení se zúčastní i maminka Lidunky, která hostům přiblíží příběh své dcery. Dle aktuálního zdravotního stavu za námi možná zavítá i Lidunka. Poté se společně přesuneme o patro výše do prostor Mateřského centra Zvoneček, kde si budete moci vybrat něco pěkného na sebe a podílet se tak na úspěchu letošního Bazárku.