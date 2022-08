Děti si mohly vyzkoušet vodnicke činnosti - malování ryb, hrnečku, třídění ryb na mořské a sladkovodní, vymýšlení jména pro nového vodníka. Dále se se spisovatelkou pobavily o knížce, o tom, co vodníci dělají, kdo v rybníku bydlí, co se do vody nesmí házet a proč. Zasmály se a přečetly kousek z knížky Vikyho vodnické prázdniny.