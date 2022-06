Do soutěže odstartovalo 120 posádek, vše jsou automobily vyrobené do roku 1939. Závod začal ve středu 15. června v jednu odpoledne přebráním vozidel v Opletalově ulici před budovou Autoklubu ČR. Ve čtvrtek v šest ráno řidiči se svými vozy odstartovali z Prahy a jelo se Kolínem, Polnou, Velkou Bíteší, Lanžhotem až do cíle na Bratislavský hrad. V pátek akce pokračovala po Slovensku s cílem opět v Bratislavě. V sobotu jedou automobily zase zpět. Projedou Slavkovem u Brna, Brnem, Velkou Bíteší, Přibyslaví, Čáslaví zpět do Prahy.