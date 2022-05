Výborný výkon předváděl na nadhazovacím kopci startér Třebíče Lukáš Pacal, proti kterému se soupeři nepodařilo za pět směn odpálit jediný hit. Zato proti Davidu Wilsonovi na nadhozu Eagles se pálkaři Nuclears prosadili už ve druhém inningu. Při komentované ukázce výcviku vojenských psů před třetí směnou tak už na tabuli svítilo skóre 3:0. Další dva body přidala Třebíč před ukázkou bojového umění muže proti muži MUSADO v podání vojáků 225. letky bojového zabezpečení.

V šesté směně vystřídal Lukáše Pacala na nadhozu Kanaďan Ryan Johnson, který se ze začátku potýkal s kontrolou nadhozů. Drobného zaváhání využili hráči Eagles a Michal Antoň poslal jediným úspěšným odpalem Pražanů pro čestný doběh Kanaďana Rogers – MacDonalda.

Nuclears byli v útoku při chuti i proti nové akvizici Eagles, Kanaďanovi Andrew Griederovi. Hned trojice hráčů Třebíče – Američan Jaylyn Williams, Kamil Pejchal a Lukáš Smejkal si v utkání připsali do statistik stoprocentní úspěšnost na pálce. Lukáš Smejkal se navíc do hry dostal až v osmé směně a jeho jediný nástup na pálce znamenal stažení dvou doběhů a předčasné ukončení utkání o 10 bodů. Hráči Nuclears tak alespoň částečně oplatili soupeři dvě vysoké porážky z Prahy.

„Po zápasech v Praze jsme si konečně spravili chuť. Vše nám fungovalo, jak mělo, a s tím půjdeme do play-off.“ Zhodnotil poslední vystoupení třebíčského týmu v základní části Extraligy Kamil Pejchal. A vítězný nadhazovač Lukáš Pacal jeho slova doplnil: „Bylo krásné počasí. Skórovali jsme víckrát, než soupeř, což je myslím to hlavní. Všechno nám šlo podle plánu a dneska jsme si to opravdu užili.“

Dění Na Hvězdě si užili nejen domácí hráči, ale i diváci. Po celé odpoledne byly v obležení ukázky vojenské techniky, zbraní a dravců používaných k ornitologické ochraně letiště. Téměř dvě stovky dětí také využily soutěže, které pro ně připravil klub Nuclears a mohly si při nich vyzkoušet i baseballové dovednosti.

Robert Vávra

Třebíč Nuclears z.s.