Ve středu 15. září vystoupí od sedmi večer v třebíčském Národním domě úžasná zpěvačka z New Yorku Aimée Allen. Na turné po České reublice ji doprovází špičkoví hudebníci Walter Fischbacher na klávesy, Petr Dvorský na kontrabas a Ulf Stricker na bicí.

Aimée Allen | Foto: se souhlasem MKS Třebíč

Aimée Allen se narodila a vyrůstala v Pittsburghu v Pensylvánii. Po promoci se Aimée přestěhovala do Paříže, nyní již léta žije a působí v New Yorku s častými výjezdy do zahraničí. Její vokální projev je vždy upřímný a zvuk souboru autentický. Ve vyzrálém zpěvaččině hlase je slyšet jak oduševnělost a životní zkušenost, tak ženská smyslnost. Jazzové standardy a bossa novy jsou stálou součástí jejího repertoáru, ale postupně se Aimée prezentuje a prosazuje i jako skladatelka, zpívající své původní písně. Většinu zpívá anglicky, část z nich francouzsky, skladby inspirované latin jazzem pak portugalsky.