Vánoční procházka

Start je v průchodu Staré radnice a úkoly najdete na sloupech veřejného osvětlení. Cestou necestou se dostanete až do Betléma, kde Vaše putování končí. Na konci cesty můžete vhodit do připravené schránky dopis pro Ježíška. Procházka pro Vás bude připravena od 27. listopadu až do Štědrého dne. Ve večerních hodinách je průchod Staré radnice uzavřen! Fotografie, připomínky a postřehy můžete zasílat na info@namestnosl.cz.

K adventu také neodmyslitelně patří rozsvěcování vánočního stromu. To se letos bohužel neuskuteční v takové formě, jak jsme zvyklí, ale připravit Vás o něj nechceme. Rozsvícení stromu v Náměšti by za normálních podmínek proběhlo zítra. Protože to ale současný stav neumožňuje, budete se moci na YouTube kanálu Městského kulturního střediska podívat na pozdrav od představitelů města, během kterého dojde i k rozsvícení vánočního stromu. Tento pozdrav bude začínat krátce před 17. hodinou.

Výzdoba města mohla proběhnout za podpory Skupiny ČEZ, které děkujeme.

Odkaz na YouTube kanál je zde: https://www.youtube.com/channel/UCIshi36j5cS-h0drGcp3GBQ

Aby se na kulturu v Náměšti úplně nezapomnělo, připravili jsme pro Vás sérii online koncertů. Na první z nich se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=abchqmH8Xik. Vystupující je Andy Minet, kterého jste mohli zaregistrovat už v cyklu Mikrofon pro Tebe.

Děkujeme i Vám za Vaši přízeň a přejeme příjemně prožitý čas adventu a Vánoc a budeme se těšit opět na brzkou viděnou.

Kateřina Hrazdírová, Městské kulturní středisko Náměšť nad Oslavou