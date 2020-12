Ten pravý blázinec začíná v jihlavské hale přepravní společnosti DPD každý den kromě sobot a nedělí už v půl šesté ráno a končí o půlnoci. Kolem válečkové dráhy dlouhé asi padesát metrů usilovně třídí novou várku balíků sedmdesát řidičů. Každý má svou dodávku zaparkovanou před jednou z mnoha kójí. Na místě to vypadá jako v mraveništi, v němž je složité se na první pohled vyznat.

Hromady nejrůznějších balíků jsou všude kolem. Jihlavské depo jich v době covidově-předvánoční musí denně roztřídit, naložit a rozvést po celé Vysočině a části jižních Čech na osm tisíc. „Například v létě je to zhruba čtyři tisíce, takže nyní máme stoprocentní nárůst, takže musíme posilovat naše kapacity,“ líčí depomanažér Josef Chochola.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Řidiči berou z dráhy balíky a třídí je podle trasy. Každá trasa má své rozvozové dveře podél celé haly. Aby se v zásilkách vyznali, musí se řídit podle seznamu, který jim vygeneruje počítač. „Samotnou trasu organizuje třídící systém. Každý balík má svůj jedinečný kód, v němž jsou potřebná data, s nimiž systém pracuje. Adresy seřadí podle kilometrů a časové náročnosti,“ popisuje Chochola.

Třídění trvá zhruba dvě hodiny. Řidiči musí zásilky rozdělit podle oblastí jejich pravidelných tras. Když jsou hotovi, systém optimalizuje trasu kam a kudy pojedou. Podle toho pak všechny zásilky naloží. Při třídění je nezajímá adresa, ale číslo trasy, které koresponduje s poštovním směrovacím číslem.

„V současné době máme sedmdesát aktivních tras. Všechny balíky se k nám do jihlavského depa dostanou nad ránem z našeho centrálního překladiště v Modleticích, kde jsou předtříďovány. Našim standardem je dodání zásilky příjemci do druhého dne. Zákazník dostane email a SMS zprávu o přesném dodání v hodinovém rozmezí. To je velmi důležité,“ uvedl Chochola.

Problémy mohou být s balíky, u nichž jsou například neúplné či zkomolené údaje o adresátovi. Podle depomanažéra musí řešit denně několik desítek takových případů. Může jít ale i adresy na rekreační objekty, které systém nedokáže rozpoznat.

„Některé zásilky nejsou vhodně zabalené, nebo jsou poškozené. Musíme je přebalit a kontaktovat odesilatele a příjemce. Jsou i tací, kteří na poslední chvíli změní termín i adresu doručení a takové zásilky mohou nabrat zpoždění,“ upozorňuje Chochola.

Jihlavské DPD depo se na předvánoční nápor připravovalo už od října. Počet kójí pro rozvozové dodávky museli navýšit o pět, což znamená odbavení o zhruba 600 zásilek denně více. A rozšíření bude nutné i do budoucna.

„Na sezonu se běžně připravujeme půl roku dopředu. Na jaře jsme na to měli pouze čtrnáct dní. Od té doby jsme v podstatě neustálé balíkové pohotovosti. Musíme být připraveni na jakékoli změny ze strany vlády a s tím související chování spotřebitelů,“ upozorňuje generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Podle něj už během první vlny pandemie vznikla zcela nová skupina zákazníků, kteří předtím na internetu nenakupovali a byli k tou donuceni kvůli uzavřeným obchodům.

„Velmi rychle si na to zvykli, protože i když se obchody otevřely, u on-line nakupování už většina z nich zůstala. Letos je nárůst balíků enormní z více důvodů – v lednu jsme koupili balíkovou divizi společnosti Geis, k tomu se přidala pandemie a každoroční vrchol sezony. Ve srovnání s loňskou předvánoční špičkou v e-commerce zaznamenáváme stoprocentní nárůst,“ podotkl Malaník.

I kvůli tomu zákazníkům doporučovali, aby vánoční dárky objednávali tak, aby je e-shopy přepravní společnosti předaly nejpozději do pátku 18. prosince.

Zákazníci by také měli dbát na to, že kurýr může přepravit maximálně 50 kilogramů těžký balík. Podle přepravců se dá do balíku schovat cokoli. Pamatují i zásilky jako jsou živé vánoční stromky či takzvanou deku z divočáka (kůži na vyčinění), což je zakázáno přepravovat. V době covidu musejí kurýři dodržovat hygienická opatření v podobě rozestupů, nošení roušek a pravidelné mytí rukou. V autě mají k dispozici desetilitrový kanystr s desinfekcí.

„Ve všech směrech se snažíme udělat pro zákazníka maximum. Lidi ale musí chápat, že například nelze vyhovět žádostem o doručování zásilek z adresy na adresu, nebo do jiného místa, než je doručovací adresa,“ upozorňuje Chochola.