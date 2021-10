Opuštěný zámek de Moulbaix v Belgii je tak velkým cílem záhadologů i milovníků tajemných míst z celé Evropy. I když jsou dveře zamčeny, okna zavřena a místo pravidelně kontrolováno bezpečnostní službou, tak se v posledních letech podařilo dovnitř dostat několika urbexerům – tedy lidem, kteří tajně navštěvují chátrající domy, aby zachytili jejich krásu nebo zkázu.

Přitom nic neukradnou, nic nezničí, vše ponechají na svém místě, ale objekt zdokumentují a o své poznatky se podělí s ostatními na specializovaných webech. Jedním z nich je například nizozemský urbex.nl.

Právě v zámku de Moulbaix šla pořídit řada zajímavých záběrů, které mnohým mohou připadat strašidelné. Ať už jde o vycpané tvory, skříňku s neznámými chemikáliemi či hračky tak, jak je tu děti kdysi zanechaly. Kromě toho se lze kochat krásou kdysi honosného sídla s drahým nábytkem i mramorovýmu bustami.

Svůj zážitek z navštívení místa popsal pro Daily Mail mladý Belgičan Maikal Goossens. „Když jsem vstoupil do zámku, bylo to jako teleportovat se zpět v čase - všechno bylo dobře zachováno. Když jsem procházel místnostmi, slyšel jsem skřípání dřeva. Každý zvuk, který jsem vydal, byl umocněn prostorem v obrovských místnostech. Zpočátku to bylo docela děsivé procházet se tam, ale zvykl jsem si,“ uvedl Goossens.

Podle serveru urbex.nl byl zámek postaven na příkaz markýze Oswalda du Chasteler a nahradil dům z roku 1502, který byl postaven na staré feudální pevnosti. Předpokládá se, že vyhořel a byl obnoven v roce 1889. Do roku 2007 ho obývala Nadine de Spoelberch, hraběnka d’Ursel. V září 2015 byl prodán společnosti Herman Govaert.