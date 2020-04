V nedohlednu tak zatím skončí například realizace nové rozhledny na kopci Jedová v Pohořanech, místní části Dolan. Obec plánovala obnovení vyhlídky v rámci rozvoje turistického ruchu.

Do oka padla místním rozhledna v Nové Vsi, místní části Dolní Moravice na Bruntálsku. Vyhlídka na Jedové by mohla vypadat podobně.

„Zřejmě to pozastavíme. Letos jsme chtěli dělat studii, ale dopady pandemie na ekonomiku a do daňových příjmů budou. Objeví se to v příjmech obcí. Budeme zvažovat priority. V první linii to dopadne právě na tyto projekty,“ uvedl starosta Dolan Rudolf Pečinka.

Otazník se proto může v příštích měsících objevit i nad rekonstrukcí sokolovny, kterou chtěla obec zahájit v letošním roce. V Dolanech chybí důstojný stánek ke kulturnímu vyžití.

„Naše představy jsme u této akce už před epidemií museli redukovat. Bude otázkou, jak to všechno nakonec dopadne,“ dodal.

Přestavba zámku

V Dlouhé Loučce se může na dlouho odsunout přestavba zámku. Letošní obecní rozpočet na zámek pamatuje částkou 500 tisíc korun.

„Za to neuděláme nic, ale necháme to tam,“ uvedl starosta Ladislav Koláček.

„Rozpočet máme na 45 milionů korun a počítáme, že deset až patnáct procent daňových příjmů bude propad. Vypustíme zřejmě opravu hřbitovní zdi, fasádu na bytovém domě, nákup strojů. Co už soutěžíme a máme dotace, například sociální byty, to poběží dále,“ sdělil starosta.

V Bouzově pokračují v investicích zahájených v minulém roce.

„Nic nevymýšlíme. Dopady budou. Před sebou máme stále čističku odpadních vod. Projekt předěláváme, původní s rozpočtem 170 milionů korun, je nerealizovatelný. Teď bude otázka, jestli i do zkrácené verze bude možné jít,“ popisoval Zdeněk Foltýn, starosta Bouzova, kde chtějí v příštím roce na jaře žádat o dotaci Státní fond životního prostředí.