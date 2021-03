"Poslední dva roky navštívilo Janské Lázně a nejbližší okolí přes milion lidí ročně. To se nikdy nestávalo. To je neuvěřitelné množství lidí, kteří sem přijížděli. Nejvíce jich bylo v zimě kvůli lyžování," říká nový starosta Janských Lázních Petr Hřebačka, který v prosinci nahradil dlouholetého starostu Jiřího Hradeckého. Lázeňské městečko spustilo v lednu provoz nového parkoviště v centru a chystá novinku na náměstí.

Epidemická situace má velmi nepříjemný dopad na ekonomiku firem a zaměstnanost, což velmi silně pocítil skiareál, i města. "Ztráta příjmů bude značná. Počítáme, že to letos bude až 2,5 milionu korun. V kombinaci s nižšími příjmy od státu to může být až 5 milionů korun. To je pro nás obrovská částka," vypočítává Petr Hřebačka, který je zároveň hajným Správy Krkonošského národního parku.

Radnice zvedla od ledna ubytovací poplatek o 5 korun na 25 Kč, hotely a penziony ale čekají na hosty marně. "Podnikatelé, kteří mají od města v dlouhodobém pronájmu pozemky, požádali o roční odklad plateb. Tento rok bude hodně složitý," tuší. Janské Lázně mají rozpočet 22 milionů korun.

Město spustilo v lednu provoz nového parkoviště pro více než dvacet aut za úřadem, které bude v prvním roce k dispozici řidičům zdarma. V dalších letech už bude zpoplatněné. "Parkování je tam možné jen přes den od 6 do 22 hodin. Je to kvůli tomu, aby lidé, kteří potřebují něco vyřídit ve městě, měli kde zaparkovat," objasňuje Hřebačka.

Přes náměstí, kudy prochází lázeňská kolonáda, se však auta dostanou jen po zaplacení poplatku. Jednorázové povolení za průjezd lázeňskou zónou na 1 den stojí pro osobní auta 50 Kč, pro vozy nad 3,5 tuny 150 Kč. Platí se v parkovacích automatech, umístění v obou směrech. Pro místní obyvatele tato povinnost neplatí.

Atmosféra lázeňského města

"Chceme zachovat atmosféru lázeňského města. Přejí si to i místní. V posledních dvou letech bylo ve městě opravdu strašné množství lidí. Nechceme zahltit lázeňské centrum auty a pouštět je dovnitř. Návštěvníci můžou využívat parkoviště u lanovky a Lesního domu," vysvětluje starosta Hřebačka.

Na náměstí změní po dlouhých letech tvář zastaralý objekt bývalých toalet, který projde rekonstrukcí. Budou z něj nové veřejné toalety, vedle nich navíc vyroste krytá autobusová zastávka. Tato akce vyjde na 7 milionů korun. "Konečně se budou moct lidé schovat při čekání na autobus," dodává.

Janské Lázně letos dokončí závěrečnými drobnějšími dodělávkami generální rekonstrukci páteřní silnice vedoucí od Svobody nad Úpou přes lázeňskou kolonádu až k parkovišti u lanovky. Čekaly na ni dlouhou řadu let. Hotová je také investice společnosti ČEZ Teplárenská za 117 milionů korun, která během roku a půl nahradila původní parní rozvody horkovodními v délce více než 4 km. Letos chtějí Janské Lázně vybudovat kanalizaci v lokalitě Duncan a provést rekonstrukci Lesní ulice.