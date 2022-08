Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

Sraz velorexů

Kdy: neděle 28.8.

Kde: Blansko

Co: Všichni milovníci velorexů se mohou těšit už tuto neděli na jednatřicátý ročník Setkání a výstavy vozítek Velorex v Blansku. Akce odstartuje v devět hodin, kdy se na náměstí Republiky začnou stroje sjíždět, a poté bude zahájen sraz. Návštěvníci se mohou pokochat vystavenými stroji a popovídat si s majiteli až do jedenácti hodin. Od dvanácti hodin se přítomní vypraví na společný oběd a od jedné hodiny se bude konat vyjížďka legendárních „hadroletů“ po zajímavostech Blanenska.

Pálavský Oldtimer

Kdy: sobota 27.8.

Kde: Valtice, Mikulov

Co: Tradiční sraz veteránů a spanilá jízda krajem pod Pálavou – to je hlavní program oblíbeného Pálavského Oldtimeru. Účastníci srazu se začnou sjíždět v pátek odpoledne a večer do Vinařství u Kapličky v Zaječí. V sobotu před devátou ráno vyrazí kolona nablýskaných aut vyrobených do roku 1945 na spanilou jízdu krajem pod Pálavou. Zavede je do Mikulova, Valtic a Lednice, kde auta budou mít příležitost obdivovat i kolemjdoucí a návštěvníci.

51. Barum Czech Rallye

Kdy: 26.-28. 8.

Kde: Zlín

Co: V sobotu na posádky čekají tři měřené úseky Březová, Držková a Semetín o dvou průjezdech, stejně jako v neděli Bunč, Maják a Pindula. Jezdci musí zdolat 202 měřených kilometrů, přičemž první posádka se na zlínském náměstí Míru objeví v neděli po 17. hodině.

XIV. Star Rally Historic

Kdy: 26.-28. 8.

Kde: Zlín

Co: Mistrovství ČR v rallye historických vozidel v rámci Barum Czech Rally Zlín

Bugatti Grand Prix

Kdy: 26. 8.

Kde: Zlín

Co: Závody sportovních vozů v rámci Barum Czech Rally Zlín

XXIV. Mezinárodní sraz motocyklů Čechie-Böhmerland

Kdy: 26.-28. 8.

Kde: Krásná Lípa, hotel JEF Doubice

26. Trabant sraz

Kdy: 26.-28. 8.

Kde: Vrbno u Blatné, tábor

18. Sraz motocyklů především české výroby

Kdy: 26.-27. 8.

Kde: Huntířov

Hippies Car & Bike show

Kdy: 26.-27. 8.

Kde: Kemp Krásná Morava

Co: Velký sraz amerik, motorek a huppies vozidel.

Bílichovská bludička

Kdy: sobota 27. 8.

Kde: Bílichov

Co: Sraz historických vozidel a motocyklů

Setkání veteránů

Kdy: sobota 27. 8.

Kde: Zámek Holešov

5. Česká rallye

Kdy: sobota 27. 8.

Kde: Dobříš

Co: Soutěž pro historická vozidla do roku 1990.

Memoriál F. A. Elstnera

Kdy: sobota 27. 8.

Kde: Plzeň

Co: Vyjížďka automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1948.

Rallye Železné hory

Kdy: sobota 27. 8.

Kde: Přelouč

Splašený píst

Kdy: sobota 27. 8.

Kde: Žimrovice

Co: Tradiční sraz padesátek.

Setkání historických vozidel

Kdy: 27.-28. 8.

Kde: Nové Dvory, Olomouc

Holubická traktoriáda

Kde: Holubice, myslivecká střelnice

Kdy: sobota 27.8. od 10.00

Co: Atraktivní soutěže traktorů a spoustu zábavy slibují na sobotu organizátoři v Holubicích na Vyškovsku. Koná se tam traktoriáda. Ta začne v prostorách myslivecké střelnice v deset hodin registrací, mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou se koná spanilá jízda Holubicemi. V půl jedné přijedou hasiči a doba mezi jednou a pátou hodinou odpolední bude věnovaná soutěžím traktorů a jízdám bahnem. Následovat bude vyhlášení výsledků a volná zábava. Děti si užijí velké skákací hrady a dílničky, připravené bude bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit.