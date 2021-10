V minulých osmnácti měsících si celý svět prošel Covidovou krizí. Bylo by bláhové dávat její vznik za vinu vládě. Každá vláda musela epidemii čelit a hledat nejefektivnější nástroje k ochraně života a zdraví obyvatel své země. Výsledky práce naši vlády jsou v porovnání se světem dostatečně výmluvné.

V počtu zemřelých na milion obyvatel jsme pátí nejhorší na světě, druzí nejhorší v EU. Mnohem chudší a hůře vybavené země dopadly lépe než my z prostého důvodu: Jejich vlády upřednostnily veřejný zájem, naše vláda upřednostnila populistický marketink, aby ochránila moc a soukromé obchodní zájmy svého předsedy.

Tisíce lidí zemřely zcela zbytečně, jen aby nebylo ohroženo individuální mocenské postavení Andreje Babiše a prostor pro jeho nezákonné obohacování.

Miroslav Kalousek

je bývalý ministr financí

Nyní čelíme hospodářským důsledkům covidové krize. Nejviditelnějším z nich je nárůst inflace, která již zřetelně dopadá na každého z nás formou zdražování a znehodnocování úspor. Opět by bylo bláhové obviňovat ze vzniku inflačni vlny pouze vládu. Každá vláda by však měla v zájmu svých občanů čelit okolnostem, které ve svém souběhu inflaci způsobily a také se o to téměř všechny vlády v rámci svých možností snaží.

Nikoliv však ta česká. U nás dochází k jednomu z nejdynamičtějších zdražováni v EU, statisticky více než 4%, reálně dvakrát tolik. Přesto vláda “přitápí pod kotel” druhým nejrychlejším zadlužováním v EU a nepřípustným politickým tlakem na ČNB, směřujícím k nezvyšováni úrokových sazeb. I v tomto případě dostal soukromý zájem předsedy vlády přednost před zájmem veřejným.

Má-li někdo desítky miliard úverů (a to Agrofert má), je pro něj i malé zvýšení úroků fatální, protože mu ony úvěry výrazně prodražuje. Takže vládní priority jsou jasne dané: Nevadí, že všechno bude mnohem dražší, nevadí, že inflace ukrojí každému občanovi téměř osm procent ročně z jeho úspor, hlavně když Agrofert nebude mít dražší úvěry.

Zdroj: Deník

Premiér i jeho ministři se budou fotografovat se seniory a státními zaměstnanci, budou se holedbat, kolik jim přidali z vypůjčených peněz a budou cynicky doufat, že “obdarovaným” nedojde, že takto roztáčenou inflační spirálou přijdou o víc peněz, než kolik jim bylo nominálně přidáno. Nevěřím, že občan si tohle nedokáže spočítat.

Možná neslyšel na riziko konfliktu zájmů ministra financí Babiše se zájmy občanů v roce 2013. Mnozí si nedokázali představit konflikt zájmů premiera Babiše se zájmy občanů ani v roce 2017.

Dnes však každý občan může pohledem do své peněženky a na cenovky v obchodech zjistit na vlastní oči, jaký má konflikt zájmů premiéra konkrétní dopad do jeho života. Je prostě nebezpečné a nevýhodné mít premiéra, který je sám dlužen desítky miliard. Je nebezpečné a nevýhodne mít premiéra, pro jehož soukromé zájmy vláda odmítá bojovat se zdražováním, naopak si přeje zdražování vyšší.

A konečně je nebezpečné a nevýhodné mít premiéra, který nevytváři pravidla s ohledem na zájmy občanů, ale s prioritním zřetelem na své soukromé podnikání. Je to jenom na nás: Máme-li pana premiéra Babiše tak rádi, že si přejeme, aby bohatl na našem chudnutí, tak si ho ponechme. Pokud nás ale nebaví zbytečně umírat a chudnout, musíme pana premiéra vyměnit.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.