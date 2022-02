Omylnost je jedna z vlastností, která definuje lidské bytí. Platí to i pro soudce, kteří by se z principu příliš mýlit neměli, neboť mají oporu v zákonech. Avšak i když neudělají žádnou chybu, může jejich právní názor narazit na věci, jež se do paragrafů nevejdou. Proto Ústava ČR obsahuje odstavec o prezidentské milosti a abolici. V prvním případě jde o propustku z vězení či prominutí trestu, ve druhém o zastavení trestního stíhání (zde je nutný i premiérův podpis).