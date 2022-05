Koalice touží zavést korespondenční hlasování. Chtěla by to stihnout do prezidentských voleb. Opozice je tvrdě proti, Tomio Okamura dokonce hodlá za řečnickým pultíkem hrdinně padnout. Z politického hlediska je to průhledné. Čeští občané žijící v cizině jsou většinově pravicoví. Jejich hlasy by tedy pomohly kandidátovi, který bude blízký vládní většině. A mohou se stát rozhodujícím prvkem v tradičně vyrovnané bitvě.