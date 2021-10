Sociální demokrat Olaf Scholz pospíchá hned po nedělních volbách se sestavením německé vlády. Ví, že musí, pokud si má udržet naději na to, že bude po šestnácti letech vlády křesťanskédemokratky Angely Merkelové novým kancléřem.

Volby sice totiž v čele sociálních demokratů dokázal vyhrát. Ale jeho předpokládaní levicoví spojenci, Zelení a Levice, nedokázali získat dost hlasů na vytvoření rudo-zeleno-rudé vlády.

Scholz se proto bude muset pokusit poskládat „semafor“, do kterého sice liberálové z FDP sice barevně zapadají. Nikoli však už programově. Jejich liberalismus, velmi vzdálený především Zeleným, je pro novou možnou vládní koalici ještě více problematický, než kdyby do nové vlády vstoupili poražení křesťanští demokraté.

CDU/CSU má přitom v záloze „atomovku“, kterou by byla spolupráce s extrémně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD).

S hlasy AfD a FDP by lídr CDU/CSU Armin Laschet mohl být kancléřem „pravicové vlády“. Jenže je to Německo, ve kterém se s extremisty nespolupracuje. Ani když teče, jako CDU/CSU, do bot. V Česku, když Andreji Babišovi teče do bot, tak se mu bohužel každý extremista k sestavení vlády hodí.