Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Summit Evropské unie má řešit horentní ceny plynu. Ty se nejen v Česku, ale všude v Evropě a vlastně i na světě vyšplhaly do nebývalých výšin. Ekonomicky drtí nejen mnohé normální občany, ale také velkou část unijní ekonomiky. Jednou z příčin současných problémů je vydírání ze strany Ruska. To chce vyvoláním krize kolem dodávek plynu dosáhnout schválení provozu plynovodu Nord Stream 2 Evropskou unií. A to bez jakýchkoli podmínek. To je velmi nebezpečná hra a Unie se jí musí postavit. Ale může to efektivně udělat, jenom pokud bude s Ruskem o plynu jednat jako celek.