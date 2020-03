Přestože sněmovna ještě vloni v prosinci odmítala návrhy na zpřísnění trestů pro ty, kdo týrají zvířata, toto úterý – těsně před koncem prvního jednacího dne poslanecké schůze – převládl v zákonodárném sboru opačný názor. Až šest let vězení bude moci soud uložit tomu, kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, dále tomu, kdo způsobí týranému zvířeti trvalé poškození zdraví či smrt, případně tomu, kdo spáchá takový čin opakovaně. Záměrně píši „tomu“ a nikoliv „člověku“, protože jedinec, který záměrně ubližuje živému tvorovi, není nic jiného než zrůda, které musí společnost jasně ukázat, kam patří.

A právě to se nyní stalo při projednávání novely trestního zákona, kdy Poslanecká sněmovna na doporučení Senátu nejen zvýšila sazby trestů za týrání zvířat, ale v zájmu němých tváří šla ještě dál. Do trestního práva zavádí na návrh senátorů zcela nový trestný čin, kterým bude (až přijatý zákon podepíše prezident republiky) „chování většího počtu zvířat v nevhodných podmínkách, čímž je ohrožen jejich život nebo jim jsou způsobeny značné útrapy“. Pachateli za to hrozí rok vězení a zákaz činnosti, v mimořádně závažném případě za to může jít do vězení dokonce až na 10 let!