Nejenže to nevzbudí velký poprask. Nikdo ani protestovat nemůže, když se může sejít jen dvoučlenné shromáždění. Za normálních časů by obránci vytvořili kolem vojevůdce špalír. Teď nemohou ani přihlížet. Bleskový útok!

Koněv však byl možná v lecčems syčák, zbabělec však dozajista ne. Radnice Prahy 6 využila pro svůj překvapivý manévr stavu nouze. To bude za nestatečnost považováno jistě.

Přes dílčí vítězství lze skoro s jistotou říci, že „operace Koněv“ skončí neslavně. Nejde teď o to, co si pomyslí ruští politici a média. Jde o to, že se budou právem cítit uraženi potomci hrdinů, kteří umírali za záchranu světa.

Využití nouzového stavu po vzoru radnice Prahy 6 by však nakonec mohlo přinést i další hluboké změny. Developeři mohou kácet stromy (někteří už to dělají) a zakládat stavby. Stát by mohl urychleně začít stavět dálnice. Děti země se neshromáždí a nepřivážou ke strojům. A koneckonců, myslivci by mohli bez zábran postřílet tu vlčí havěť.