Jestli je někdo mistrem ve střílení se do vlastní nohy, jsou to Piráti. A pokud na to lide náhodou zapomenou, hned jim to připomenou. Milosrdný čas zavál předvolební řeči o bílých páprdech inklinujících k fašismu, Ivan Bartoš se usídlil v ministerské kanceláři a už to vypadalo, že se strana vzpamatovala z krutého volebního vykroužkovánía vrhne všechny síly do práce na modernizaci země, která jediná jim může vrátit důvěru voličů.