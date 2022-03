Každá válka přináší uprchlickou vlnu. Z Ukrajiny se teď snaží dostat do bezpečí statisíce lidí, především žen a dětí. Nejčastěji směřují do Polska, na Slovensko a do Česka. Mají tady příbuzné a známé, ale zároveň vědí, že domácí obyvatelstvo je přijme s otevřenou náručí. Jejich synové, manželé a otcové nasazují životy nejen za svou vlast, ale i za tu naši. Státní složky a neziskovky se rychle zmobilizovaly a pomáhají, kde se dá. Lidé nabízejí ubytování v soukromí.