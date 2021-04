Ujištění o obnoveném transtlantickém partnerství, která zazněla od Bidena i evropských šéfů státůa vlád, spolupráci při rozvoji nových technologiíi ochraně klimatu, byla po Trumpovi rajskou hudbou pro evropské uši. A nadějí pro příští roky, v nichž se Spojené státy, Evropaa další části demokratického světa se budou muset ještě více spojit. Proto, aby uhájily pozice svobody a demokracie proti nástupu autoritářské a stále agresivnější Číny. O nutnosti poslat škodící putinovské Rusko, velmoc druhého řádu, do příslušných mezí nemluvě.

Jenže vedle hezkých slov je už čas i na praktické činy, které obnovené spojenectví Evropské unie a USA stvrdí konkrétními kroky.

A to včera Joe Biden i ti, kteří jeho přítomnost na summitu předjednávali, prokoučovali. Klíčovým tématem jednání lídrů EU byl nedostatek vakcín, vzniklý tím, že Unie je jejich největším světovým vývozcem, ale firmy, s nimiž dohodla kontrakty, je hrubě neplní. Týká se to především společnosti AstraZeneca, jejíž výpadek zpozdí proočkování Unie nejméně o jeden či dva měsíce oproti původním plánům. V současnosti je v USA paradoxní situace, že tam AstraZeneca nebyla ještě povolena pro očkování, ale v amerických pobočkách firmy jsou milionové zásoby této vakcíny. Kdyby Biden udělal vůči EU gesto a pár milionů dávek do Unie uvolnil, USA by to nepocítily a v Evropě by byl za krále. Takhle byl summit s ním jen fajn pokec. Škoda.