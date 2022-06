Návrh zákona o manželství pro všechny, tedyi páry stejného pohlaví, je na světě. Prezident Zeman říká, že by ho vetoval. Na obou stranách barikády se střílí ostrými. Člověk by řekl proč, když jde jen o slovíčko. Jenže o hodně důležité slovíčko. Pro konzervativněji založené lidi je to označení svazku muže a ženy, z něhož se rodí děti. Většina náboženství mu připisuje posvátný smysl (byť je v něm někdy těch žen víc). Rozšíření pojmu i na homosexuály (ještě donedávna zatracované a pronásledované) je považováno za rozpad hodnot kultury a za konec světa.