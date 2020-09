Jak je důležité mít Adama

Prohrávat po půl hodině 0:2, navíc na hřišti soupeře? Není to tak dávno, co by se fotbalová Sparta tváří v tvář takhle drsnému osudu sesypala jako domeček z obzvlášť navlhlých karet. Z psychické lability kdysi železného klubu si s chutí utahovali soupeři od Plzně po Karvinou. Když rudí udělali v obraně jednu chybu, mohli jste vzít libru jedu na to, že brzy budou následovat další minely.

Foto: Deník