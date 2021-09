A to je znepokojivé, neboť Plagu by určitě vetovala například SPD.

Děje se to díky poměrně širokému konsenzu na politické scéně, který potvrdila i premiérská debata Deníku. Andrej Babiš v ní přiznal, že je to také zásluha ministra školství Roberta Plagy. S jeho nominací na stejný post ve své další případné vládě však váhá.

Tyto kroky naplňují výzvy ke změně české školy tak, aby neodpovídala dovednostem, které se vyžadují dnes, ale těm, jež děti využijí za deset dvacet let.

V Karlovarském a Ústeckém kraji se v 59 školách rozjíždí pilotní projekt podpory dětem ze socioekonomicky složitého prostředí. To by mohl být odrazový můstek k vyrovnávání nerovností ve vzdělávání, jež Českou republiku trvale srážejí dolů.

Na začátku letošního školního roku se řešily hlavně testy, roušky, karanténa. Odpovídá to době, ale je to škoda. Zdejší vzdělávací systém se totiž nenápadně posouvá žádoucím směrem. Stačí si povšimnout několika novinek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.