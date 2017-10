Zmizí kritizovaný záhon s oblázky. Kamení nahradí keříky

Třebíč - Ještě v období tohoto podzimu se uskuteční úpravy zeleně na Komenského náměstí v Třebíči v hodnotě 300 tisíc korun. Na Třebíčany často kritizovaném svažitém záhonu, kam v nedávné době radnice nechala navézt drobné oblázky, budou keře. Dosud se tam kamínky sesouvají do chodníku, v létě akumulují teplo, kuřáci do nich házejí nedopalky cigaret.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Hezčí bude také pás táhnoucí se podél parkoviště, má tam být živý plot. Tu a tam se objeví strom. "Problémem výsadby stromů uvnitř města bývají inženýrské sítě pod zemí. Nelze sázet nad trubkami či kabely, do nichž by pak prorůstaly kořeny, proto výsadba nemůže být tak hojná, jak by si leckdo přál a tak pravidelná," zmínil místostarosta Milan Zeibert (Břehy).

Pěknější zeleň v rámci této akce přibude mezi obchodními domy, kde jsou chodníky vedoucí k průchodu na Karlovo náměstí.