Ze soudní síně se spor přesune na jednání zastupitelů

Přibyslavice, Třebíč – Kvůli tomu, že v roce 2012 nezískala obec Přibyslavice dotaci na zateplení radnice, vznikl spor, který trvá už pátým rokem.

Radnice v Přibyslavicích. Foto: Deník/Kamil Černý

Vedení obce trvá na tom, že třebíčská firma Letida, která měla Přibyslavicím zajistit dokumentaci a podat žádost o grant, nesplnila to hlavní, zajistit dotaci.

Ve sporu jde o necelých dvě stě tisíc, které Přibyslavice za poskytnuté služby Letidě vyplatily. Firma však vinu od začátku odmítá.

Nezískání dotace pro obec vysvětluje jednatelka firmy Lenka Doudová tehdy nepředvídatelným systémem sběru žádostí o dotaci. „Nevěděli jsme, kdy příjem žádostí skončí,“ hájila se.

Jednotlivé žádosti o dotace totiž přijímal Státní fond životního prostředí pouze do doby, než součet částek dosáhl celkové sumy, kterou grant všem žadatelům nabízel.

Při posledním jednání se nad takovým způsobem pozastavil soudce Okresního soudu v Třebíči Jan Hurdík. „Připomíná mi to dobu, kdy přivezli banány a lidé rychle vytvořili frontu. Na čtyři první se dostalo a ostatní odešli s prázdnou,“ řekl.

Obě strany sporu následně vyzval ke smíru a současně upozornil, že právní rámec mu umožňuje rozhodnou oběma způsoby. Smlouva mezi obcí a Letidou totiž byla dodržena, protože firma se o získání dotace skutečně snažila. Zároveň ale nebyla naplněna, protože obec se státní dotace nedočkala.

„Nehodím si korunou, abych rozhodl. V rozhodnutí budu muset argumentovat, argumenty ale existují pro obě možnosti rozhodnutí,“ řekl Jan Hurdík. „Obě strany do této situaci dostal Státní fond životního prostředí,“ dodal.

Náklady soudního řízení už přesáhly výši škody, kterou podle Přibyslavic firma obci způsobila. Ke smíru je proto ochotná přistoupit starostka Přibyslavic Ivana Uhrová i Lenka Doudová z Letidy. Rozcházejí se však na kompromisní částce, kterou by měla firma obci jako odškodnění vyplatit.

Zatímco starostka požaduje kolem 80 tisíc korun, jednatelka Letidy trvá na asi 50 tisících.

Přiblížit by se tyto představy mohly na mimořádném jednání zastupitelů Přibyslavic, které se uskuteční ještě v dubnu. „Svolám je. To je to nejmenší,“ poznamenala starostka Ivana Uhrová.

Jednání se bude účastnit také advokát Letidy Michal Šalomoun. Pokud se obec s firmou nedohodne, může spor pokračovat nejen na okresní soudní úrovni, ale dál na vyšších měsíce i roky. Tím by náklady řízení růst nepřestaly.