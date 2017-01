Záchytce se nevyhýbají ani matky na mateřské dovolené

Vysočina - Nejvyšší naměřená hodnota hladiny alkoholu byla 4,67 promile. Průměrná doba pobytu na protialkoholní léčebné stanici v Jihlavě je 13 hodin. Mezi zachycenými figurují i lidé na mateřské dovolené. V loňském roce jich bylo rovnou osm.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

To je jen malý výběr ze statistiky jihlavské protialkoholní záchytné stanice, kterou provozují Služby města Jihlavy (SMJ). „Celkem jsme přijali 1 143 osob, z toho rovná tisícovka byli muži a 143 bylo žen," vypočítal mluvčí SMJ Martin Málek. Výjimkou nejsou ani opilí lidé, kterým ještě nebylo osmnáct let. Nejnižší věková hranice pro zachycení je patnáct. Těch skončilo v zařízení v loňském roce šest. „Nejstaršímu zadrženému bylo 82 let. Průměrný věk je 42 let," poznamenal ke statistice Málek.

Poleží si i Slováci

Z údajů vyplývá, že nejvíce se pije v okrese Jihlava. Odsud bylo na záchytku odvezeno 294 osob, nejméně jich bylo z Pelhřimovska, pouze 108.

S alkoholem to umí v kraji přehnat také návštěvníci a cizinci. Jak to vypadá na jihlavské stanici, ví po loňském roce 46 návštěvníků. „Dvacet lidí bylo ze Slovenska, sedm z Rumunska, pět z Polska, po čtyřech z Bulharska a Ukrajiny, dva pocházeli z Lotyšska a po jednom to byli zástupci ze Švýcarska, Maďarska, Běloruska a Litvy," doplnil Málek.

Lidé, kteří přenocují v protialkoholní stanici, se musí připravit na to, že za pobyt zaplatí podobné peníze, jako by přespali v luxusním hotelu. Jedna noc vyjde bez výjimky na čtyři tisíce korun. „Přímo na místě zaplatilo v hotovosti 187 lidí. Dohromady šlo o 422 948 korun. Pokud nezaplatí, převezme takzvané uznání dluhu a má 14 dní na zaplacení," upřesnil Málek.

Průměrně jsou lidé na stanici zadrženi na 13 hodin. Už neplatí, že minimální délka je osm hodin, ale nově platí výklad, že člověk může být propuštěn po odeznění klinických příznaků opilosti. „Nadále zůstává maximální délka pobytu 24 hodin. Nejvyšší naměřená hodnota byl 4,67 promile alkoholu," upřesnil Málek.

A co se týče pracovního zařazení zadržených, tak výjimkou nejsou ani osoby na mateřské dovolené. Těch loni na záchytce přespalo osm. Zajímavostí je také jeden voják z povolání či čtrnáct studentů.