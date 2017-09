Zachrání obchůdky dotace?

Vysočina – Venkovské prodejny mají namále. Místo výdělečného podnikání se z nich stala téměř veřejná služba. Především na těch nejmenších vesnicích prodělávají. V úterý schválili krajští zastupitelé dotace, které budou směřovat právě na udržení malých venkovských obchodů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Na celé Vysočině rozdělí hejtmanství dva miliony korun mezi pětapadesát malých vesnic. Necelá polovina z nich dostane od kraje padesát tisíc korun, tedy nejvyšší přidělovanou dotaci.

Například na Třebíčsku se budou dotace týkat celkem dvanácti obchodů. Jedná se o prodejny v obcích Komárovice, Rohy, Štěpkov, Lesná, Čikov, Odunec, Zárubnice, Babice, Chlum, Menhartice, Markvartice a Kojatice.

Obce se snaží obchody udržet především kvůli starším občanům. Například v Komárovicích žije 120 obyvatel. Z toho je více než čtvrtina starších 65 let, konkrétně je to 33 lidí. „Těmto obyvatelům musíme zajistit minimálně základní potraviny, protože dojíždění do sousedních obcí nebo spádově do Moravských Budějovic je pro ně velmi složité, pro některé nemožné,“ vysvětlil starosta Komárovic Bohumil Šuckrdle.

Na podporu provozovatele prodejny dostanou Komárovice od hejtmanství pětatřicet tisíc korun. Sortiment je podle starosty smíšený, v prodejně lze koupit jak potraviny, tak masné výrobky, drogerii a některé průmyslové výrobky. „Běžné je placení na platebním terminále a je zde možné zakoupit volně prodejné léky,“ dodal starosta.

„Chodí k nám nakupovat hlavně lidé v důchodovém věku, mladí dojíždí za prací, takže si nakoupí jinde. Denně k nám přijde okolo třiceti zákazníků,“ potvrdila prodavačka Helena Rojíková, která pracuje v Komárovicích šestnáctým rokem. „Lidem by tady prodejna určitě chyběla, museli by dojíždět nebo docházet do Domamile nebo Moravských Budějovic,“ dodala zaměstnankyně obchodu.

Obec Komárovice finančně podporuje prodejnu již devět let, ročně obchod dostane od obce padesát tisíc korun. Nová dotace od kraje sice pomůže, vše ale nevyřeší. Provozovatel obchodu Coop Havlíčkův Brod totiž bude po obci požadovat víc peněz.

„Předpokládali jsme, že pokud dosáhneme na dotaci, tak si snížíme náklad na financování provozu prodejny. Bohužel, jak nám Coop vysvětlil ve svém sdělení, od příštího roku požaduje vlivem růstu minimální mzdy a dalších nákladů nárůst našeho příspěvku o osmašedesát procent, takže obec na nákladech na provoz nic neušetří,“ posteskl si starosta Bohumil Šuckrdle.

Udržet prodejnu se snaží i v malé obci Rohy na Třebíčsku. Budova i vybavení prodejny patří obci, která také hradí náklady za energie. Prostory pronajímá zdarma. „Obchod je pro nás velice důležitý. Dotace obdržíme v maximálním rozsahu, tedy padesát tisíc korun,“ říká starostka Olga Voborná.

„Dotace na podporu prodejny pomůže, protože její činnost je u nás dlouhodobě ve ztrátě a bez finanční podpory hrozí její zánik,“ přidal se Milan Šabatka starosta Odunce na Třebíčsku.

Dotace poputují obcím do tří set obyvatel. „Venkovské prodejny mohou být do budoucna ohroženým druhem. Naše podpora má s udržením základní služby pomoci nejmenším obcím, tak abychom pomohli obcím udržet rozvojový standard. Pokud se tento krok osvědčí, jsme připraveni tento dotační titul opakovat,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Pavel Pacal.

Obce, které samy prodejnu zřizují nebo ze svého rozpočtu každoročně přispívají jinému podnikatelskému subjektu na provoz, musí ze svého rozpočtu dát minimálně třicet procent k požadované dotaci. Dotaci lze využít na pokrytí nákladů vodného, energií, nájemného nebo mzdových nákladů prodavačky.

ADÉLA FRIČOVÁ