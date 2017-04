VIDEO: Začala velikonoční výstava v Lesonicích s pštrosím vejcem

Lesonice - Pštrosí vejce, zajíčci z vosku, papírové vlaštovky, kuřátka z překližky nebo keramické či háčkované dekorace. Nejen tím se zaplnily zámecké prostory Muzea lidových kapel v Lesonicích. Do expozice přispěly hlavně místní seniorky.

„Je to už pátý ročník a postupem času se nám hlásí i lidé z okolí, že by také něco vyrobili. Jsme za to rádi. A hodně věcí vyrobily také děti," připomněla jedna z aktivních lesonických seniorek Miroslava Podrazká.

Některé vystavené předměty si lze i zakoupit, například výrobky od včelaře nebo šikovné pletařky. Další desítky výrobků šikovných rukou je možné obdivovat.

Velikonoční výstava se otevřela ve čtvrtek a přístupná bude ještě v pátek a v sobotu, vždy od 8 do 10 hodin a také odpoledne od dvou do pěti. Poslední možnost navštívit expozici budou mít lidé za dobrovolné vstupné v neděli odpoledne od 14 do 17 hodin.