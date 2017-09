Za 24 hodin se stěhujete, slyšela rodina po zákazu vstupu do vsi

Ohrazenice, Hejnice - Sedláci byli skupinou lidí, na kterých se komunistické vládnutí po druhé světové válce podepsalo nejvíce.

Takzvaná Akce kulak jim uštědřila citelnou ránu, když došlo ke stěhování rodin z jednoho konce republiky do vylidněného pohraničí. Své o tom ví i Jan Votava z Hejnic na Liberecku, který se narodil a dětství prožil v Ohrazenicích u Jaroměřic nad Rokytnou a následně byl vystěhován.

Jak jste se dozvěděl, že se budete stěhovat?

Přede mnou to tajili, byl jsem ještě dítě. Táta byl ve vězení, a proslýchalo se, že už probíhalo stěhování z jiných okolních vsí, že prý na nás dojde taky. Sice mi to do očí nikdo neřekl, ale tak nějak jsem to tušil. Při tom opravdovém stěhování, si pro mě přišli do školy, přímo do třídy, dva muži v kožených kabátech a říkali: Votavo pojď s námi. Tak jsem se zvedl, a že půjdu s nimi. Oni mi řekli, vezměte si tašku, zítra se stěhujete a vaše rodina má doživotní zákaz vstupu do vsi. Byl jsem v posledním ročníku na základní škole, ale ani ten jsem nemohl dostudovat.

Za co vlastně šel do vězení vás otec?

Otec byl odsouzený za sabotáž. Potom v pozdních letech po převratu ho v Brně osvobodili, že ta údajná sabotáž sabotáží nebyla. Brali nám veškeré krmení. Jeden z příslušníků stál u mlátičky a všechny pytle se museli odvážet hned pryč. A teď ve chlívcích dobytek, krávy, prasata a krmte to, když není čím. Tak jsme krmili kopřivami, trávou a tím, co bylo k dispozici. Moc toho nebylo, nebylo na jídlo pro rodinu, natož pak pro dobytek. Zjistili, že dobytek je zesláblý, zakrnělý a tak dále a už byl problém.

Měli jste přesně dáno tady na Liberecku, kde budete bydlet, nebo jste sem přijeli a museli jste si sami sehnat bydlení?

Ne, přesně nám řekli, tehdy a tehdy se budete stěhovat a budete přirazeni do Kunratic na Frýdlantsku v Severních Čechách. Pamatuju si, že přišlo spoustu lidí do průjezdu na statku v Ohrazenicích se rozloučit, Některé z nich si pamatuji. Bylo jich mnoho, přišli si podat ruku, někteří se báli kvůli kontaktu s kulaky (podle tehdejší ideologie se jednalo o bohaté sedláky pozn. red.) Během chvilky jsme měli naložené věci. Mohli jsme si s sebou vzít pouze dvě postele, chtěli jsme ještě stůl, protože jsme měli velký rodinný stůl, ale ten už se na auto nevešel, protože to byla takový malý a krátký náklaďáček. Máma seděla vepředu v kabině se dvěma šoféry, a my, děti jsme seděly nahoře na korbě. Byli jsme tam skrčení někde v rohu, aby nás nikdo neviděl.

Stěhovali jste se z Jaroměřicka pouze vy?

Dorazili jsme do Jaroměřic na náměstí a tam jsme čekali na nějakého Svobodu, který se stěhoval s námi. Jel taky sem na Frýdlantsko, ale jel až úplně k polským hranicím. Na náměstí se k nám připojil můj bratranec Pepík Reichů, který nás doprovázel z Ohrazenice. Říkal, že skočí na karosérii a pojede s námi, aby věděl, kde jsme a pomohl nám složit nábytek. Bohužel na korbu nakoukl příslušník a vyhodil ho z auta, že prý by mohl z Frýdlantska emigrovat, protože Kunratice jsou kilometr od polských hranic.

Mohli jste si s sebou vzít nějaké zvířectvo? Některé rodiny si u stěhování mohly vzít jeden kus od každého dobytka, bylo tomu tak i u vás?

Ne, nemohli jsme si vzít vůbec nic. Mohli jsme si vzít s sebou pouze nábytek, vzali jsme si postele, povlečení, ošacení. Tátovo ošacení nám sebrali již před stěhováním. Jakmile jej odsoudili a zavřeli, tak k nám přišli a sebrali nám veškeré jeho věci, a protože byl nimrod (myslivec pozn. red.) sebrali nám i zbraně, co vlastnil. Měl kulovnici a dvě brokovnice, to všecko nám sebrali. Dále vlastnil jawu 175 motorku a tu mu taky sebrali. Všechno to odvezli na okres a ani nám k tomu nedali nějaký doklad.

Stěhovali jste se všichni, nebo v Ohrazenicích někdo zůstal?

Museli jsme všichni opustit usedlost. Takže tam nikdo nezůstal.

Nastěhovali někoho do statku v Ohrazenicích?

V domě měl kancelář obecní úřad a pak tam mělo kancelář taky JZD.

Kdy jste dorazili do Kunratic?

Přivezli nás do Kunratic navečer, a než jsme to všechno složili, byla tma. Tak jsme si tam rozhodili deky a spali jsme u baráku s tou troškou nábytku až do rána. Když jsme přijeli, přišla za námi děvčata, která do Kunratic byly vystěhovány z Lukova. Říkaly, že nám ten domek trošku připravily a poklidily.

Pamatujete si, jak dlouho jste jeli z Jaroměřic do Kunratic na Liberecku?

Pamatuju si to. Vyjeli jsme někdy v devět hodin ráno a přijeli jsme do Kunratic asi v pět hodin večer.

Kdy jste byli donuceni ke stěhování?

Bylo to zjara, v březnu. Měl jsem ještě chodit čtrnáct dní do školy a ten rok v třiapadesátém byly poprvé závěrečné zkoušky žáků základní školy. Ten rok také proběhla měnová reforma, všechny účty byly zablokovány a my jsme se stěhovali s prázdnýma kapsami. Když jsme pak přijeli do Kunratic, tak jsme se museli hlásit zaměstnavateli, aby nám zařídil v obchodě, že nám budou dávat jídlo na dluh a teprve až jsme vydělávali, tak jsme ten účet spláceli.

Co se dělo druhý den, když jste se probudili v Kunraticích před domkem? Jak domek vypadal?

Druhý den jsme začali uklízet a nastěhovali jsme se. V tom domě byla v jedné místnosti hliněná zem a v druhé nějaké cihly. Ve vsi totiž byla kdysi cihelna. V jedné půlce toho domku byla taková trošku jako výkladní skříň, vypadalo to, jako jakýsi obchod. Tak jsme to tam dali tak nějak dohromady. Taky jsme se musei honem hlásit na obecním úřadě, tam nás hned přehlásili a zároveň jsme požádali o nějaké ty peníze, aby nám v obchodě dali potraviny. Pak jsme se ještě šli přihlásit na státní statek.

Zůstali jste ve stejném domě v Kunraticích napořád?

Později, asi po roce se rodiče přestěhovali na druhý konec vesnice, protože tam byla veliká usedlost a bylo potřeba, aby tam někdo krmil dobytek a staral se o drůbežárnu, tak jsme se tam přestěhovali. Já jsem u statku pak jezdil s traktorem. Dělal jsem řidičák, a ještě mě nebylo ani patnáct roků. Nejdřív tam rodiče krmili jen dobytek a o drůbežárnu se starali jen tak okrajově, když potřebovali.

Jak vypadal druhý statek, kde později pracovali vaši rodiče?

Všechno to tam bylo krásné. Bylo to po Němcích, kteří tady hospodařili do té doby, než je vyhnali. Tak vzali prostě lidi z vnitrozemí a přestěhovali je sem, aby to hospodářství šlo dál. Jinak tam byl velký sklad, hodně ovocných stromů, zahrádku si tam udělali, kde pěstovali okurky a jahody. Byli jsme tu spokojení, ale pořád jsme byli někde jinde. Při tom smutku, jsme se tu snažili tak nějak normálně žít.

Měli jste přesně dáno, kde budete pracovat?

Ano, to jsme měli přesně dáno, prostě Kunratice u Frýdlantu v Čechách, zaměstnavatelem byl státní statek Frýdlant.

Kdo všechno pracoval na statku? Byli tam pouze členové vystěhovaných rodin?

Byli tady Bulhaři, Maďaři, Slováků tady bylo hodně, asi devět rodin z Košic. Pak tu taky byl jeden Ital. Jmenoval se Pencin, on utekl z Itálie, protože něco provedl, tak se tady jako schovával. V jednom statku ve vsi bydleli taky dvojí sedláci. Tady na Frýdlantsku bylo okolo třiceti pěti vystěhovaných rodin.

Chovali se k vám dobře, nebo vám dávali nějak najevo, že jste „kulaci“?

Ne, nikdo nám tady neublížil. Předseda statku hned zařídil, abychom mohli nakupovat v obchodě ve vsi.

Tatínek se k vám připojil, poté co byl propuštěn z vězení?

Ano, táta se k nám připojil za rok, když ho propustili. Mezitím šel zase bratr na vojnu, válčil v Čáslavi.

Jezdil Vás na Liberecko i někdo navštěvovat?

Ano, třeba ti Reichlovi. Jezdili sem vždy, když měli čas. Mám ještě někde doma fotky, jak po dvoře jezdili na kole.

Když jste byl na vojně, jak se vám dařilo? Odsuzovali Vás, kvůli tomu, že jste byl z rodiny kulaka?

Naštěstí mě zachránila morseovka, vážili si, že tedy něco umím. Jinak bych asi skončil někde v kamenolomu v trestaneckých pracovních táborech. Ani ne roka služby jsem dostal hodnost četaře, to mnohdy neměli ani chlapi z divize. Udělal jsem totiž zkoušku z radisty, společně s nějakým výpravčím z Kolína. Díky morseovce jsem dostal rekreaci ve vojenské zotavovně ovčárna pod Pradědem na dva týdny. Byl tam samý důstojník a důstojnice z vojenské správy a já samotný vojáček.

V práci po návratu z vojny vás nenutili ke vstupu?

Ze začátku si nikdo nedovolili o KSČ mluvit, měli jsme jich plné zuby. Po čase říkali, v úterý máme schůzi základní organizace, musíš se tam dostavit. Dokonce jsem dostal dopis, ale vždy jsem říkal, dejte mi pokoj, chci se snažit v práci, ale na tu schůzi jsem nikdy nepřišel.

Jak jste se dostal k práci v lese?

Poté, co jsem se vrátil z vojny, jsem se potřeboval dostat k práci do lesů, protože jít pracovat do statku jsem už nechtěl. Bylo to na podzim. Ve statku stejně nebyla práce. Měla to být brigáda jen přes zimu, ale já jsem tam zůstal déle. Po roce si najednou někdo vzpomněl, že Votava je na brigádě. Tak jsem se závodního výboru zeptal, zda by mě nemohli propustit, nakonec souhlasili s propuštěním pracovníka Votavy ze statku. Lesy mě hned přijaly.

Proč jste se rozhodl získat zpátky usedlost v Ohrazenicích?

Protože rodiče se rozhodli, že by se tam chtěli vrátit dožít. Byli odtud vyhnáni a toužili se tam vrátit. Statek jsme chtěli koupit zpět ještě před revolucí, protože jsme se dozvěděli, že to JZD chce opustit a obecní úřad tam také již nebude úřadovat. Rodiče se chtěli vrátit, tak jsme to koupili. Odhad byl poměrně nízký, myslím okolo 89 tisíc, ale ta usedlost byla poměrně dost zruinovaná.

Vnímal jste to jako domov?

Já tedy ne. Vnímal jsem, že jsem se tam narodil, ale tím, že jsem na Frýdlantsku získal práci a koupili jsme tam i dům, tak už jsem to v Ohrazenicích jako domov nebral.

Jak vypadala usedlost v Ohrazenicích, když jste se do ní vrátili?

Všude bylo plno krys, JZD tam postavilo šrotárnu ve dvoře. Jak všude byly pytle od obilí a plno krys, a byl tam hrozný smrad. Studna byla taky zanešená, musel jsem ji později vyčistit. Musel jsem to prostě vzít tak jak to je.

Nepřemýšlel jste někdy, že by to bylo jednodušší, kdybyste emigroval nebo vstoupil do strany?

Ne, jsou to dvě věci, co bych v životě neudělal i kdyby by mě měli za živa řezat. Emigrovat nebo vstoupit do KSČ, to nikdy. Já jsem se zde v republice narodil, tak přece nebudu emigrovat. To vůbec.