Z opuštěné jednoty udělají byty, obchod přitom ve vsi chybět nebude

Příštpo – Zatímco jinde na vsích leckde chátrají opuštěné budovy bývalých prodejen a tato služba lidem chybí, protože soukromníkům se do podniku bez patřičného výdělku nechce, v Příštpu je situace jiná. A dost netradiční.

Příštpo si samo přes dvacet let provozuje vlastní obchod ve společném objektu s obecním úřadem. Obec tam zaměstnává prodavačku Ivanu Špačkovou.Foto: Deník / Jakubcová Hana

Obchod tam už přes dvacet let provozují obecní a vedle toho ještě koupili starou socialistickou samoobsluhu od Jednoty. Tu se teď chystají přestavět na byty.

„Budou to čtyři bezbariérové bytové jednotky pro hůř pohyblivé nájemníky, tedy seniory. Projekt už máme, chystáme se požádat o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj. Dotační výzva k tomu existuje, stavět bychom mohli příští rok,“ uvedl starosta Příštpa Antonín Vítámvás.

Vesnice má šanci získat na každý ze čtyř bytů 600 tisíc korun z dotačních zdrojů. Zbytek pak doplatí ze svého.

Starosta už se poptával po vsi, zda by byl zájem. Zatím ví o třech starších obyvatelích, kteří by takové bydlení chtěli. „Stává se, že staří by rádi uvolnili dům mladým, a přitom touží zůstat ve vesnici. Toto je pro ně dobrá příležitost,“ myslí si Vítámvás. Byty budou malé, ale účelné, vhodné i pro vozíčkáře. Objekt se napojí na obecní kanalizaci a vodovod, který si ves pořídila. Dům bude vytápěný elektřinou.

Bývalá samoobsluha vyrostla v populární akci Z v sedmdesátých letech. Po revoluci ji převzal řetězec Jednota, od něhož objekt obec vykoupila za 800 tisíc korun.



A jak to má Příštpo se zmíněným obecním obchodem? Ten tam funguje – jak již bylo řečeno - přes dvacet let. Je v budově společně s obecním úřadem, zasedací místností a knihovnou. Lze nakoupit potraviny i drogerii. Obec v něm zaměstnává místní Ivanu Špačkovou.

Výtěžek z prodejny plus mínus pokryje náklady na nákup zboží a plat prodavačky. Kompletní účetnictví dělá místostarostka Marie Karšulínová. „Je to dost práce, ale už jsem si zvykla. Důležité je, že služba v obci zůstává zachovaná,“ podotkla.

Podobných obchodů v režii obce v republice mnoho není. Místostarostka říká, že tu a tam se k nim jezdí inspirovat z jiných koutů kraje.

Obecní prodejna funguje taky jako jako místo setkávání, kde se proberou novinky ve vsi. Dá se posedět na lavičce před vchodem, někteří zdejší pánové si sem chodí dát lahvové pivo.

Na jedné polici v obchodě je výstavka trofejí hasičů z Příštpa, které si přivezli ze soutěží. Bývají úspěšní i na národní úrovni. Pod výstavkou je umístěné poděkování prodavačce Ivaně Špačkové. „Dělá se mi tu dobře. S hasiči spolupracuju, když je potřeba zajistit občerstvení,“ říká usměvavá žena.

Příštpo má 160 domů a 276 stálých obyvatel. Celkem 40 domů slouží jako rekreační chalupy.