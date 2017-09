Z budoucích kanálů nejsou v Okřešicích nadšení všichni

Třebíč, Okřešice – Táhne se to léta. Projekt na odkanalizování třebíčských místních částí Pocoucov, Budíkovice, Račerovice a společně s nimi samostatných Okřešic je však konečně na dohled.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK

„Budíkovice a Pocoucov jsou připravené k realizaci, hotové mají být příští rok. U Račerovic a Okřešic si dáváme koncový termín rok 2019,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Janata, který je zároveň předsedou představenstva svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč.

Cesta ke kopání kanálů v těchto vsích byla trnitá a ne všude má projekt nadšené zastánce. Řeč je hlavně o Okřešicích, jejichž účast pomůže tomu, aby mohly vzdálené Račerovice prostřednictvím ne úplně jednoduchých technických řešení posílat potrubím své splašky do třebíčské čističky odpadních vod.

Pokud by totiž chtěl svazek napojovat Račerovice samostatně, nevycházely by ekonomické ukazatele tak, aby na kanalizaci bylo možné získat dotaci. Jednoduše řečeno – táhlo by se potrubí za příliš mnoho peněz na to, že v Račerovicích žije jen okolo 200 lidí.

Jakmile se ale cestou připojí Okřešice se svými zhruba 170 obyvateli, už ekonomické ukazatele vycházejí lépe. V Okřešicích před časem byli pro účast ve společném projektu. Pak tam couvli a začali hledat svou cestu: vlastní čističku namísto tažení potrubí do Třebíče.

V tu chvíli bylo jasné, že Račerovice za těchto podmínek mít kanalizaci nebudou.

„Pak došlo k novému rozhodnutí Okřešic, že se ke společnému projektu přece jen připojí. Investorství celé akce tak převezme svazek,“ řekl Pavel Janata.

Okřešický starosta Bohumír Vostal považuje projekt svazku podle svých slov za „šílený“. Ale jak říká, demokraticky se podvolil vůli zastupitelů Okřešic, kteří do společné stavby kanálů vstoupit chtějí.

„Slyšeli zejména na to, že díky našemu spolupodílu ve svazku podle všeho nebudeme muset za kanalizaci jako obec platit nic. Kdežto kdybychom si postavili svou čističku, něco by nás to stálo,“ říká Vostal.

Je stále přesvědčený, že by bylo pro obec lepší mít kanalizaci ve vlastní režii. Určovat si výši poplatků za stočné a nebýt v tomto směru pod diktátem svazku.

„Mohli jsme mít gravitační čističku, kam by splašky vtékaly přirozenou cestou. Teď se potáhne přes kopec potrubí z Račerovic, na cestě do Třebíče budou přečerpávací stanice, elektrická čerpadla, no opravdu složitá soustava. Ale prý to tak běžně dělají, tak budiž, ať to tedy je,“ podotkl starosta Okřešic Vostal.

Celý projekt odkanalizování čtyř vesnic severně od Třebíče bude stát okolo 67 milionů korun. Uvedl to tajemník svazku obcí Karel Nedvědický. „Na první etapu – odkanalizování Pocoucova a Budíkovic – jsme sehnali dotaci na 65 procent uznatelných nákladů ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP),“ upřesnil Nedvědický.

Na druhou etapu – Račerovice plus Okřešice – svazek dotace shání, šanci má opět na SFŽP. Pokusí se žádat i na ministerstvu zemědělství.