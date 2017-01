Vzniká nové malé muzeum. Představí Dolníka i Chrásta

Hrotovice - Další zajímavé muzeum by mělo brzy přibýt na Třebíčsku. Radnice v Hrotovicích hodlá přebudovat místní Památník Františka Bohumíra Zvěřiny a vytvořit v něm stálou výstavu o historii Hrotovicka.

Zvěřinův rodný dům v Hrotovicích ještě donedávna představoval hlavně jeho obrazy a pozůstalost. Možná už za dva roky ale návštěvníkům nabídne širší expozici.Foto: Archiv města Hrotovice

Pomoc už přislíbilo Muzeum Vysočiny Třebíč. „Jsme regionální muzeum a je to naším posláním," poznamenal Jaroslav Martínek, ředitel muzea, které sídlí v třebíčském zámku. „Konečné slovo v zapůjčení sbírkových předmětů z depozitářů bude mít náš zřizovatel, tedy Rada Kraje Vysočina. Předpokládám ale, že to už bude pouze formální úkon," dodal.

Myšlenka zbudovat v Hrotovicích malé muzeum je stará už tři roky. Rodný dům akademického malíře Františka Bohumíra Zvěřiny, významného místního rodáka, a současný památník stojí hned vedle zámku s městským úřadem.

Návštěvníky tam donedávna těšila expozice části Zvěřinových obrazů, dobový nábytek a jeho pozůstalost, včetně předmětů z jeho cest po Balkáně. Teď už je vše přemístěno a začaly bourací práce. „Vnitřní příčky zmizely. Čeká nás výběrové řízení na stavební firmu, která postaví nové uspořádání budovy a celkově ji rozšíří," popsala starostka Hrotovic Hana Škodová.

Možná už za dva roky nebude Zvěřinova pozůstalost jediným lákadlem, co bude možné v objektu, který má číslo popisné 2, spatřit. Kromě rodáka Zvěřiny tam mají být připomenuta i díla dalších významných lidí, kteří s Hrotovicemi spojili svůj život a zanechali po sobě nesmazatelný odkaz. I když na ně již mnozí zapomněli.

Nové muzeum mají doplnit fotografie Karla Chrásta, který zachytil Hrotovice i okolní obce tak, jak vypadaly před sto lety. Další část expozice budou muzejníci věnovat strojníkovi Janu Dolníkovi, který patřil mezi významné výrobce stabilních motorů. „Jeho dílna byla v Hrotovicích," podotkla Hana Škodová.

Návštěvníci si v novém muzeu připomenou i Dolníkův pohnutý osud. „Zemřel v pouhých 43 letech v roce 1926 v ivančické nemocnici na tyfus," doplnil Jaroslav Martínek.

Pozůstatky z Dolníkova řemesla se nyní nacházejí v Muzeu řemesel v Moravských Budějovicích, které je pobočkou Muzea Vysočiny Třebíč. A do Hrotovic se kromě toho přesunou i další předměty. „Naše stávající expozice ale tímto nijak neutrpí. Jednotlivé sbírkové předměty se totiž nacházejí v depozitářích, tedy mimo naše stávající výstavní prostory," ubezpečil Jaroslav Martínek.

Muzeum v Hrotovicích bude provozovat město. Nyní se vytváří jeho finální podoba. „Představu jsme si již udělali, právě teď pracujeme na scénářích a textech expozic," řekl ředitel Martínek s tím, že jeho kolegové přitom využívají i vstřícnosti současného hrotovického fotografa Jana Suchardy, který dovolil čerpat ze svého díla, včetně publikace o Karlu Chrástovi.

Některé exponáty dodají místní

Kromě předmětů poukazujících na významné lidi z Hrotovicka bude jedna místnost nového muzea vyčleněna pro nábytek z prvorepublikové doby. Část exponátů i do těchto prostor dodá Muzeum Vysočiny Třebíč. „Další se třeba najdou u současných obyvatel Hrotovic. Občas se to při takovýchto projektech stává, že se do jejich vzniku zapojí i místní," zmínil.

Jedna z částí hrotovického muzea návštěvníkům nabídne pohled do historie jejich města a rodného kraje. Budou moci nahlédnout na Hrotovicko v době pravěku, středověku i současnosti. V budově také bude expozice věnovaná starým řemeslům a rolnictví. Muzejníci rovněž uvažují o vytvoření poutavé videoprojekce, která by prohlídku zpestřila.

Radnici se už podařilo získat dotaci na zateplení současného památníku. „Také se zpracovává projekt na expozice, které budou oddělené. Část totiž bude vyžadovat vytápěné prostory, další část, kde budou třeba starší zemědělské stroje, bude moci být bez vytápění," vysvětlila Hana Škodová.

„Čeká nás ještě hodně práce, ale věřím, že do dvou let bychom mohli muzeum otevřít. Hrotovicko takto ještě zmapované není a myslím, že si to zaslouží," doplnila hrotovická starostka.