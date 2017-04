Vojenského cvičení se zúčastní tisíc lidí a bombardéry B-52

Náměšť nad Oslavou - Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike 2017 se bude konat od 23. srpna do 12. září. Zúčastní se ho přibližně stejný počet vojáků jako loni. Z více jak tisíce cvičících by mělo být do 400 příslušníků z armád aliančních a partnerských zemí a přibližně dvě stovky vojáků z Aktivní zálohy AČR.

„Účast zatím potvrdilo 19 zemí včetně ČR a další státy jsou stále v jednání," zveřejnila mluvčí náměšťské letecké základny Štěpánka Tříletá. V týdnu se uskutečnila hlavní plánovací konference cvičení, které se účastnili zástupci ze 14 aliančních a partnerských zemí. „Během dvou dnů byl pečlivě diskutován plán letecké i pozemní části cvičení, podmínky logistického zabezpečení a další nezbytné záležitosti k zajištění hladkého průběhu cvičení," popsala mluvčí. Vojáci budou ke svojí činnosti využívat vojenské výcvikové prostory Boletice a Libavá, 22. základnu vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 21. základnu taktického letectva Čáslav, Správu letiště Pardubice a 15. ženijní pluk v Bechyni. Z letecké techniky se kromě českých letounů zúčastní například polský Suchoj Su-22 nebo německé Tornádo. Účast přislíbily i americké strategické bombardéry B-1B a B-52, které budou působit z domovské základny v Anglii. Hlavním cílem cvičení má být sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek. Piloti si také procvičí své schopnosti během doplňování paliva za letu. Cvičení je plně v gesci Armády České republiky, řídit je bude velitelství vzdušných sil AČR. „Konkrétní počty letecké techniky a celkové počty účastníků budou upřesněny na závěrečné plánovací konferenci, která se uskuteční v měsíci červenci," podotkla mluvčí.

Autor: Luděk Mahel