VIDEO: Znojemská ulice se bude do soboty opravovat

Třebíč – Začala oprava vozovky ve Znojemské ulici, konkrétně v úseku mezi křižovatkou s ulicí Spojovací a kruhovým objezdem u Stop Shopu. V úterý se uzavřel směr z Třebíče ke Stop Shopu a stejné omezení potrvá ještě ve středu.

V úterý odpoledne byla situace v místech poměrně klidná, zkomplikovat by se ale mohla už ve čtvrtek. To se silnice uzavře v obou směrech. Neprůjezdná bude ulice do soboty.

Vozovka se dočká kompletně nového povrchu.