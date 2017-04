Velká radost. Třebíč má bronz z mistrovství republiky v požárním sportu

Třebíč, Pardubice – Obrovský úspěch zaznamenali třebíčští středoškolští studenti, když se jim na mistrovství republiky v požárním sportu podařilo obsadit výsledné 3. místo.

Studenti obsadili třetí místo.Foto: Petra Hrbáčková

Město Třebíč zde reprezentovala družstva Střední průmyslové školy a Stavební školy v mužské kategorii, v ženské kategorii závodily studentky Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč. Dohromady se jim podařilo získat celkem 5 medailí, z toho 4 bronzové a jednu stříbrnou. Díky svému umístění si zajistili postup na otevřené Akademické mistrovství České republiky.

Mistrovství odstartovalo disciplínou 100 m s překážkami. „Všichni reprezentanti naší školy dali do boje s překážkami srdíčko a po součtu šesti nejlepších časů, k překvapení všech, obsadili 3. místo,“ řekl o první disciplíně student Střední průmyslové školy Martin Caha. Ani dívčí družstvo na této disciplíně nezahálelo. „Na to, že jsme celé stovky trénovaly až na místě, tak jsme byly s umístěním naprosto spokojené,“ svěřila se Viktorie Vidláková z Obchodní akademie a Hotelové školy.

Následovala štafeta 4x100 metrů, kde se třebíčským dívkám také zadařilo. „Na štafety jsme složily dva týmy. První štafeta byla jistota, holky šly hezky a hlavně tak, abychom měly nějaký čas. Druhý tým do toho pak dal maximum, abychom získaly co nejlepší čas, což se povedlo, protože jsme vybojovaly bronzovou medaili. Radost po oznámení výsledku byla neuvěřitelná,“ komentovala Viktorie. Zahanbit se nenechalo ani mužské družstvo. „Po vydařených stovkách z nás spadla nervozita a do štafet jsme šli se sebevědomím a vyplatilo se, první štafeta zajistila čas, který uklidnil favorizovanou druhou štafetu. Po výkonu na jistotu získala čas 69,30s, což byl skvělý opěrný bod. Z druhé štafety díky tomuto času spadla nervozita a kluci se ničeho nebáli. Nakonec se také trošku pojistili, našlo by se pár rezerv, ale čas 65,13s byl výborný a stačil na krásné 3. Místo,“ rekapituloval Martin.

Druhý den čekala studenty královská disciplína – požární útok. „Na start jsme šli s dobrým pocitem jako druzí, bohužel se vyskytly hned ze začátku problémy. Běželi jsme na jednotný materiál, savice vůbec neposlouchaly a naneštěstí nám vypršel čas přípravy. První útok nebyl vůbec povedený, čas 43,19 nebyl úspěch. Druhý pokus měl být mnohem lepší, ale štěstí nám nepřálo, rozpojila se hadice na rozdělovači a bylo po dobrém umístění.

Týmem kolovalo zklamání, po 11. místě z útoku jsme nepočítali s umístěním na bedně,“ prozradil Martin. Dívkám se v této disciplíně vedlo lépe. „V rámci přípravy jsme navštívily jedny závody, kde jsme vyhrály, proto jsme si věřily, když jsme šly na start jako první. Po drobných problémech s materiálem jsme se nachystaly a už záleželo jen na našich zkušenostech. Neznalost zdejší požární stříkačky nás potrápila, takže jsme nedokázaly rychle dopravit vodu a s časem 64,55 jsme vůbec nebyly spokojeny. Do druhého pokusu jsme šly s novými poznatky, které jsme vzápětí ukázaly, a s časem 35,99 jsme se dostaly na vedoucí pozici. Radost byla veliká, ale dokázaly se před nás dostat studentky domácí Střední průmyslové školy chemické. I přesto jsme vybojovaly překrásné 2. místo v královské disciplíně požárního sportu,“ sdělila Viktorie.

Ivana Říhová