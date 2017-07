Ve Skalákově mlýně začíná festival Magorovo Vydří

Meziříčko - Undergroundový festival Magorovo Vydří se od úterý do neděle koná na Skalákově mlýně u Meziříčka.

Skalákův mlýn u Meziříčka.Foto: Deník / Mahel Luděk

V úterý vystoupí například písničkáři Jaroslav Hutka a Jakub Noha. V noci se bude promítat film o Filipu Topolovi Takovej barevnej vocas letící komety.

Středeční program nabízí Sbor břežanských kastrátů a Mnichovo smradiště, Dech dehtu a legendární skupinu Umělá hmota. Čtvrtek pak mimo jiné skupiny Bez záruky, The Fighter nebo Druhá doba.

V pátek se hodlají účastníci festivalu řídit heslem „jen blbec by šel dnes do práce“ a poslechnou si Balet československého rozhlasu, Našrot či The Crash.

V sobotu pak zahrají kapely Hever a vazelína, Aktual, The Primitives Groupe a Alkoholix.