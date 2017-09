V Račerovicích odbahní rybník

Račerovice – Od letošního prosince začnou práce na odbahnění Račerovického rybníka. Potrvají do jara příštího roku a budou stát okolo dvou milionů korun. Rybník je nerybochovný, patří městu Třebíči, které jej i spravuje.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

„Odbahníme ho proto, že už je hodně zanesený, podepsaly se na něm splachy z polí, na které vznikne malá záchytná nádrž. Uvidíme, jak se osvědčí,“ uvedl vedoucí třebíčského odboru investic Pavel Kraus.

Rybník je v pěkném, klidném prostředí u lesa. Nabízí se tedy otázka, zda bude ke koupání. „Bydlím v Račerovicích deset let, už tu dobu nepamatuji, ale ti, co tu žijí déle, v rybníku koupání zažili,“ říká „malá starostka“ této integrované obce Třebíče Naděžda Dobešová.

Račerovičtí se v létě jezdí koupat do Třebíče nebo do okolních vesnic. Možnost mít osvěžení takříkajíc doma by podle Dobešové přivítali. „Počkáme si, co povolí přidělená dotace, bývá striktně vymezené, jaký pak může být v rybníku režim. Co vím jistě, tak ryby se v něm chovat nebudou moci,“ doplnila s tím, že se na toto téma ještě uskuteční schůzka.

Pavel Kraus k tomu řekl, že se zatím o možnosti koupání v Račerovickém rybníku neuvažuje, ale předem to úplně nevyloučil.