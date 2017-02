V Přibyslavicích se koná pouť. Bez kolotočů

Přibyslavice – Snad každý člověk se těší na pouť, která se v jeho obci nebo městě koná vždy jednou v roce. Lidé v Přibyslavicích ale mají to štěstí, že si ji mohou užít každý měsíc, vždy první sobotu. Kdo by ale čekal kolotoče na návsi, byl by zklamán.

Venkovský kostelík. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

V obci totiž stojí kostel zasvěcený Panně Marii a kromě právě pouť k Panně Marii Přibyslavické slaví místní každý měsíc. Stane se tak i dnes. „Začínáme v 16 hodin modlitbou růžence, to je modlitba přímo k Panně Marii, a poté bude mše svatá,“ popsal přibyslavický farář Jacek Kruczek. Tamní kostel je pro poutníky z různých koutů Vysočiny i jiných krajů lákadlem. Jacek Kruczek však přiznal, že při zimních setkáních poutníků jich mnoho nepřichází. „Je to slabší než jindy, protože je zima, ale se dvěma autobusy poutníků počítáme. Pravidelně jezdí z Náměště a Hartvíkovic a také od Třebíče,“ podotkl farář z Přibyslavic. Obecně každá mše v jakémkoli kostele je někomu obětována. Úmyslem té dnešní v Přibyslavicích jsou právě poutníci. Každý, kdo tam dnes dorazí, se tak může spolehnout, že také na něj budou věřící při modlitbách během bohoslužby myslet a jemu se budou snažit vyprosit požehnání od Boha.

Autor: Kamil Černý