V dukovanské elektrárně bude přísnější režim

Dukovany - Jaderná elektrárna Dukovany bude muset zpřísnit režim a zavést opatření proti případným záškodníkům. Určuje jí to Atomový zákon platný od 1. ledna tohoto roku. Zákon nově definuje takzvaně životně důležité prostory, do kterých budou moci samostatně vstupovat pouze osoby s bezpečnostní prověrkou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Životně důležitý prostor je prostor, kde by se sabotáží mohla způsobit radiační havárie. Je to ochrana proti insiderovi, člověku zevnitř, který zná technologii a mohl by úmyslně způsobit takovou situaci," popsal ředitel útvaru bezpečnosti Roman Havlín.

Opatření se podle něj dotkne jak zaměstnanců elektrárny, tak pracovníků dodavatelských firem. Kolik lidí bude muset bezpečnostní prověrku mít, bezpečnostní útvar teprve tipuje. Zatím sestavil seznam všech životně důležitých prostor v Dukovanech a posílá jej Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost ke schválení. „Jakmile budeme mít seznam posouzený, budeme schopni vydefinovat, kteří lidé budou do životně důležitých prostor vstupovat. Pro ně budou platit specifická opatření," podotkl Havlín.

Za životně důležité prostory se považují blokové dozorny, havarijní systémy chlazení aktivní zóny, elektrické systémy nebo reaktorový sál.

Bezpečnostní prověrku provádí Národní bezpečnostní úřad a trvá pět měsíců. Na zavedení opatření má jaderná elektrárna tři roky. Znamená to, že do vymezených prostor by se neměl nikdo neprověřený dostat od 1. ledna 2020.