Uzavírka Bráfovy třídy brzy skončí. Na příští rok se chystají dopravní lahůdky

Třebíč – Část nejfrekventovanější silnice v Třebíči, opravovaný úsek Bráfovy třídy, silničáři do konce října zprůjezdní. Jde o první etapu složité rekonstrukce, kde správci inženýrských sítí museli často do výkopů i čtyři metry hlubokých.

Bráfova třída bude zprovozněná do konce října.Foto: Deník / Jakubcová Hana

„Termín pro letošek je 31. října, ale možná by to mohlo být i dřív – bude záležet na počasí,“ uvedla za správce komunikace ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová. Bráfova třída je totiž součástí státní silnice číslo I/23.

Příští rok bude obdobou letoška. Jak počasí na jaře dovolí, začnou stavaři pracovat na druhé etapě, která se bude týkat úseku od křižovatky s Nádražní ulicí po Masarykovo náměstí u gymnázia.

„Teoreticky by ta příští část mohla trvat kratší dobu než letos, ale vzhledem k problémům, které jsme neočekávaně museli řešit tento rok, bych byla s optimismem opatrnější,“ podotkla Tesařová.

Na průtahu městem, zmíněné silnici I/23, je ještě dopravní omezení v Brněnské ulici, kde se opravuje most a řidiči čekají v kolonách na semaforech. Kdy tam se letos skončí, ještě nelze s určitostí říct, ale do zimy budou světla podle Tesařové pryč.

„U tohoto mostu musel dodavatel řešit řadu záležitostí kvůli tomu, že opravujeme objekt ve zcela dezolátním stavu, který by si zasluhoval zbourat a postavit nový. To se nám bohužel nepodařilo vzhledem k nehodě s vlastníky pozemků,“ vysvětlila Marie Tesařová s tím, že v letošním roce ŘSD dokončí jen polovinu prací. A do druhé se pustí až na jaře.

S čím dalším se budou řidiči potýkat při svých cestách po Třebíči v příští stavební sezoně?

Semafory v Brněnské ulici a zavřená část Bráfovy třídy jsou jen začátek výčtu dopravních omezení, jež se na šoféry valí. A chvílemi to bude „silná káva“. Jak skončí zima, odstartuje půlroční akce opět na silnici I/23, tentokrát v části Sucheniovy ulice.

Připravuje se taky letos odložená oprava mostu v Poušově. „A doufáme, že se nám podaří domluvit s ŘSD, aby se nepustilo do rekonstrukce silničního mostu ve Sportovní ulici na průtahu, tedy I/23 a odložilo ji o rok. Protože při souběhu tolika akcí si neumím dost dobře představit, kudy bychom vedli objížďky v Třebíči,“ popsal situaci, jak se už teď rýsuje, vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kratina.

Most ve Sportovní ulici překonává řeku Jihlavu a podle Kratiny je na sedmistupňové škále opotřebenosti na stupni čtyři. Jednička značí nový most, sedmička most ke zbourání.

Tvrdým oříškem bude ovšem právě zmiňovaná Sucheniova ulice a stavba podchodu, který bude mít parametry i pro průjezd cyklistů. Stane se součástí trasy cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs. „A pěším i cyklistům konečně umožní bezpečně překonat čtyřproudou a vytíženou silnici,“ říká místostarostka Třebíče Marie Černá.

Jenže stavba, která ve výsledku bude připomínat tunel, si vyžádá omezení dopravy v místech, kde je zároveň křižovatka s ulicí Dr. Antonína Hobzy. Ta plynule přechází v Koželužskou, jež propojuje centrum města s novou Borovinou a Starčí.

„Bude to složité. Stavba se bude provádět tak, že se udělá ve vozovce výkop potřebných rozměrů. Ten shora překryje mostovka,“ popsal Kratina.

Zatím se při jednáních, jak vést při stavbě dopravu, on sám se přiklání k variantě – vždy tři pruhy Sucheniovy ulice pustit a v tom čtvrtém provádět práce.

„Uvidíme, zatím není na stole definitivní varianta,“ zmínil Aleš Kratina.

Stavba podchodu vyjde na částku okolo 12 milionů korun bez daně, soutěž ji ještě může snížit. Část uznatelných nákladů má podle Marie Černé pokrýt dotace.