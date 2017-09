Uvidíme, co se nám podaří, řekl trenér mladíků Mejzlík

Třebíč – Nová sezona klepe na dveře a hokejové soutěže zvedají oponu. Jedním z týmů Horácké Slavie, který o víkendu odstartuje, ligový ročník jsou i mladší dorostenci z Třebíče. Svěřenci Romana Mejzlíka a Štěpána Oberreitera v úvodním kole skupiny G hostí na domácím ledě Tábor.

Roman Mejzlík.Foto: Deník / Redakce

„Týmovým cílem postoupit do nadstavby, kam ze šesti týmů ve skupině postupují tři a zbylé tři budou hrát jen play-aut. Musíme se na to dívat trošku reálně, protože hrát o postup bude chtít víc mužstev. V přípravě jsme se utkali jen s Jihlavou a Pelhřimovem, ostatní týmy neznáme. Takže uvidíme, co nám soupeři dovolí a co se nám podaří,“ nechal se slyšet třebíčský kouč Roman Mejzlík.

Ten byl s letní přípravou spokojen. „Příprava probíhala podle plánu. Tam si nemůžeme na nic stěžovat. Odehráli jsme osm zápasů se střídavými úspěchy i neúspěchy,“ ohlíží se trenér Horácké Slavie, který hovořil i o tom, kde tým tlačí bota. „Dostáváme poměrně dost gólů a to nás pálí. Je to i tím, že kluci jsou nezkušení,“ vysvětluje Mejzlík.

Tým přes léto, jak už tomu v mládežnických kategoriích bývá, doznal řadu změn. „Máme tady třináct kluků ze starších žáků a dva brankáře. Zůstalo nám šest hráčů z loňska a někteří toho moc neodehráli. Navíc jsme tři kluky a Adélu Škrdlovou přeřadili do staršího dorostu. Letos je to nesestupová soutěž, takže nepředpokládáme, že bychom je použili. Tím se otvírá prostor pro mladší, aby hráli a zlepšovali se v jednotlivých činnostech,“ má jasno třebíčský lodivod.

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

• Brankáři: Jan Martin (2003), Patrik Svoboda (2003). Obránci: Petr Blecha (2003), Michal Linhart (2002), Rostislav Ježek (2003), Jan Patočka (2002), Adolf Růžička (2003), Pavel Šinkovský (2003), David Šplíchal (2003). Útočníci: Radim Čtveráček (2002), Jiří Doležal (2002), David Dolníček (2003), Tadeáš Hrnčíř (2003), Miroslav Jurda (2003), Jakub Klár (2003), Filip Kotačka (2003), Jiří Maštalíř (2003), Lukáš Přidal (2003), Patrik Spilka (2002), Adam Svoboda (2002), Adam Vildomec (2003).

• Trenéři: Roman Mejzlík, Štěpán Oberreiter.

• Výsledky v přípravě: Warrior Brno 1:7, Žďár n. S. 4:12, Jihlava B 5:4 sn, Znojmo 7:4, Jihlava B 1:6, Pelhřimov 5:1, Znojmo 5:3, Jihlava B 2:7.

LOS LIGY ML. DOROSTU

10. 9. Tábor, 10.30 (D)

17. 9. Pelhřimov, 13.00 (V)

24. 9. Jihlava B, 10.30 (V)

28. 9. Pardubice B, 17.45 (V)

1. 10. Vlašim, 10.30 (D)

8. 10. Tábor (V)

15. 10. Pehlřimov, 10.30 (D)

19. 10. Jihlava B (V)

22. 10. Pardubice B, 10.30 (D)

29. 10. Vlašim (V)

4. 11. Tábor (D)

12. 11. Pelhřimov, 13.00 (V)

17. 11. Jihlava B (D)

18. 11. Pardubice B, 17.30 (V)

26. 11. Vlašim, 10.30 (D)