Unikátní park se otevírá veřejnosti. Podívejte se i na video

Jemnice – Unikátní arboretum v Jemnici, tedy park, který obsahuje řadu druhů dřevin, prošel v zimě zásadní revitalizací. Podle města i dendrologů, kteří vitalitu stromů posuzovali, byla více než nutná.

Když průzkumné práce před dvěma roky začaly, stálo v arboretu 812 stromů. V posledních padesáti letech, kdy už nesloužily jako učební pomůcka lesnické škole, která v roce 1970 zanikla, se o ně nikdo příliš nestaral.

Dnes je to znát. Dendrologové ukázali na 570 stromů, které bude nutné ošetřit. Některé z nich určili dokonce ke skácení. „Naše odborné doporučení pro vedení města bylo jednoznačné: Stromové patro arboreta je ve stadiu rozpadu a jeho obnova je naprosto bezpodmínečná. Pokud město neprovede soubor opatření, je nutno objekt arboreta z důvodu provozní bezpečnosti pro veřejnost uzavřít,“ upozornil po průzkumech Pavel Šimek, jemnický rodák, dnes učitel na Zahradnické fakultě v Lednici a architekt krajinářství.

Uzavřít park radnice nechtěla. I proto začala revitalizaci už loni na podzim. Pracovníci města vykáceli přes sto náletových dřevin a speciální firma pak přibližně stejné množství starších a také vzácnějších stromů. „Zahradní architekt opravdu nerad kácí, zvláště pak když tyto stromy rostou v parku, kde se je učil poznávat. Jiné cesty ale nebylo,“ podotkl Pavel Šimek.

Celkem 468 stromů bylo podle něj nutné ošetřit tak, aby se zvýšila jejich stabilita i vitalita. Tyto práce budou probíhat zřejmě ještě v květnu a v červnu.

Už do konce dubna z parku zmizí kmeny pokácených stromů. „Odveze si je firma, která nám za ně nabídla nejvíc. Pak už se začnou upravovat povrchy, pěšiny dřevní štěpkou. Takže lidé se tudy budou moci procházet a budou se cítit jako v lese,“ pochvaloval si starosta Jemnice Miloslav Nevěčný.

Ještě během jara vysázejí zahradníci do parku 117 nových dřevin, většinu listnatých. Při výběru vycházejí z původního druhového složení arboreta, které v Jemnici vzniklo už před více než sto lety. „Vracíme zpět druhy, o které park z důvodu špatného zdravotního stavu přišel, například kaštanovník jedlý,“ poznamenal Pavel Šimek.

Revitalizace arboreta vyšla město na téměř šest milionů korun. Více než polovinu uhradila dotace od Ministerstva životního prostředí.

Tím však práce nekončí. Radnice chce park více otevřít veřejnosti a také ji do něj přilákat. Zmizet tak mají ploty, včetně toho, který lemuje Budějovickou ulici, tedy hlavní příjezd do města od Moravských Budějovic.

Rekonstrukce by se mohl brzy dočkat také rybníček, který leží v srdci arboreta. Přibýt by měly lavičky a také informační tabule o jednotlivých stromech. „Zatím jsme k těmto projektům nenašly vhodné dotační tituly, ale i kdyby nebyly, tak se do toho zřejmě pustíme vlastními silami,“ řekl Miloslav Nevěčný.

Součástí arboreta je soukromá psychiatrická léčebna Pateb. Nejde o uzavřené pracoviště, jeho součástí však musí být ohraničený venkovní prostor. Dosud jím bylo celé čtyřhektarové arboretum, kterým se mohlo volně procházet, ale na noc se zavíralo. Nově by v tomto režimu měla fungovat jen část parku. „Jednáme o několika variantách, v noci nepřístupná by ale mohla být možná ani ne čtvrtina plochy,“ doplnil starosta Jemnice.