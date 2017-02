Úklid chodníků a ulic v Třebíči vázne

Třebíč – Nejen obyvatelé, ale také třebíčští radní neskrývají rozpaky nad úklidem silnic a chodníků ve městě, za který zodpovídá firma Ave. Místostarosta Milan Zeibert se proto během úterního vydatného sněžení vydal do ulic a společně s úředníkem Vítězslavem Kunstem hledali pracovníky firmy.

Ani den po sněhové nadílce nejsou v centru Třebíče uklizené chodníky. Foto: Deník/Kamil Černý

„Dojeli jsme na místo, kde podle dispečera údržby měla být skupina, ta tam ale nebyla, proto jsme na ni čekali a až jsme se dočkali, tak jsme zjistili, že jde o jinou skupinu, než která tam měla pracovat," popsal Milan Zeibert.

Podle smluvní dohody mezi městem a firmou Ave mělo v třebíčských ulicích v úterý pracovat 36 lidí, podle místostarosty Zeiberta jich tam ale bylo minimálně o deset méně a na schůdnosti chodníků a sjízdnosti silnic to bylo znát. „Firmu jsme důrazně upozornili, že si opakovaně neplní své povinnosti," dodal Milan Zeibert.

Zdůraznil, že kritikou míří na vedení firmy, ne na její zaměstnance. „Ti skutečně pracují v mrazech a od brzkého rána. Vážím si i řidičů posypových vozů a také občanů, kteří i přesto, že už nemají zákonnou povinnost uklízet chodníky před svými domy, tak to dělají," ocenil místostarosta.

Společnost Ave už na podzim vypověděla smlouvu s městem, takže tato zima je zřejmě poslední, během které má za úklid veřejných míst zodpovědnost. Pracovat pro město by měla do konce června a podle Milana Zeiberta stihne i jarní blokové čištění. Od 1. července by ji v třebíčských ulicích měla nahradit nová firma. Na starost bude mít, stejně jako ta současná, údržbu 150 kilometrů chodníků a 60 kilometrů silnic.