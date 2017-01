Třebíč schválila schodkový rozpočet s příjmy 562 milionů korun

Třebíč – Třebíč bude letos pracovat s příjmy 562 milionů korun a výdaji 621 milionů korun. Rozpočet ve čtvrtek navečer schválili tamní zastupitelé. Schodek 59 milionů korun město pokryje z fondu rozvoje a výsledku hospodaření z minulých let.

Pavel Janata.Foto: Deník/ Luděk Mahel

Na investice pamatuje rozpočet 151 miliony korun, což je o 21 milionů víc než loni. V začátku letošního roku Třebíč hospodařila s rozpočtovým provizoriem. Nejnákladnější investiční akcí za více než 20 milionů korun bude letos v Třebíči podle starosty Pavel Janata (KDU-ČSL) revitalizace ulic Řípovská a Seifertova ve čtvrti Borovina. Město tam připravuje kompletní rekonstrukci inženýrských sítí a povrchů. Bude pokračovat také oprava ulic Čeloudova a Hartmannova ve čtvrti Horka - Domky za deset milionů korun.

Na zasíťování pozemků v průmyslové zóně Rafaelova I ve směru na Velké Meziříčí pamatuje rozpočet 19 miliony korun. Vznik inženýrských sítí na pozemcích pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Brněnská – západ si vyžádá investici 17 milionů korun. Sedmnáct milionů korun je v rozpočtu schváleno také na stavbu nového útulku pro opuštěná zvířata. S touto stavbou město počítalo už loni. „Ukázalo se však, že uvažovaná cena byla nereálně nízká. Projekt jsme přehodnotili a upravili kapacitu," řekl Janata. Útulek by podle něj měl začít fungovat od července.

Třebíč schvaluje řádný rozpočet až koncem ledna už řadu let. „Při schvalování rozpočtu už přesně známe výsledky hospodaření předchozího roku, navíc je to historická zvyklost, která se osvědčuje a není třeba ji měnit," odůvodnil to Janata.