Třebíč má mít nové partnerské město z Ukrajiny

Třebíč – Třebíč směřuje k uzavření oficiálního partnerstvím s dalším zahraničním městem. Zájem projevil 850 kilometrů vzdálený ukrajinský Rachiv.

Židovské město v Třebíči.Foto: Deník/ František Vondrák

Dohoda o budoucím partnerství vznikla na základě návštěvy krajských zastupitelů Vysočiny v Zakarpatské oblasti, která je už deset let partnerskou oblastí Kraje Vysočina. Uvedla to třebíčská místostarostka Marie Černá.

„Jednotlivá města v té části Ukrajiny projevují zájem o spolupráci s městy na Vysočině. Kolegové v čele se starostou Třebíče Pavlem Janatou byli v srpnu na návštěvě Rachivu, bude se tím zabývat nejbližší zasedání třebíčského zastupitelstva,“ upřesnila Černá.

Politici z Vysočiny na Ukrajině navštívili například tamní nemocnici, mateřinky a viděli, v jakém stavu jsou. „Bezprostřední dojmy byly takové, že by každý obyvatel Třebíče měl spatřit tuto oblast Ukrajiny, aby pochopil, jak se u nás dobře žije. Například vybavení nemocnice je tam tak katastrofální, že v porovnání s tím byla naše nemocnice za první republiky vybavená lépe,“ přiblížila Černá.

V reakci na to hejtmanství Vysočiny vyšle do partnerské ukrajinské oblasti kamion vyřazených postelí ze svých nemocnic. Město Třebíč se podle Černé nabídlo, že by v rámci této cesty zaplatilo dopravu. Třebíčské zastupitelstvo bude schvalovat i navržený příspěvek 380 tisíc korun na vybavení nově stavěné mateřské školy, kterou buduje podnikatel, jenž se vyučil řemeslu v České republice. „Město Rachiv nemá na vybavení peníze,“ uvedla Černá s tím, že česká strana má mechanismy, jak ohlídat, aby ukrajinská strana finanční dar proinvestovala účelně.

Třebíč nyní bude mít již čtyři partnerská města: krom Rachivu ještě rakouský Lilienfeld, německý Oschatz a slovenské Humenné.

Čím může být Rachiv zajímavý pro cestovatele? Žije tam okolo 17 tisíc obyvatel a město je obklopené nevšední přírodou. Díky hornaté krajině je v Rachivu velké převýšení ulic. Lidé tam tak někdy nastoupají i 500 výškových metrů, což je mezi ukrajinskými městy unikát. Rachiv je dobrým výchozím bodem například při cestě na nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu.